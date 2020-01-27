مسلحون مجهولون يهاجمون عناصر من “قسد”.. ويسرقون صهريج مياه شرق دير الزور

27 يناير,2020
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محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان:
أقدم مسلحون مجهولون، اليوم، على إطلاق النار باتجاه صهريج ماء تابع لقوات سوريا الديمقراطية، بالقرب من محطة القطار بأطراف قرية جديد عكيدات بريف دير الزور الشرقي، ما تسبب بإصابة السائق بجراح خطيرة، كما أقدموا على سرقة صهريج المياه.
ورصد “المرصد السوري”، في 26 يناير/كانون الثاني، أن قوات سوريا الديمقراطية عثرت على عبوة ناسفة في شارع عشرين بالقرب من محطة تصفية المياه بمدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي، حيث فككتها قبل أن تنفجر.

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