مدير “المرصد السوري”: العملية العسكرية في ريف إدلب مستمرة.. والقصف الجوي يتواصل بكثافة في محاولة من قوات النظام والروس لقطع خطوط الإمداد عن المقاتلين في مدينة معرة النعمان ومحيطها.. قوات النظام تحاصر معرة النعمان من 3 محاور.. أما الرابع مفتوح باتجاه جبل الزاوية.. وهذا الحصار لإجبار من تبقى على النزوح من المدينة.. أعداد النازحين في تزايد وهناك نزوح من سراقب وأريحا وجبل الزاوية.. أما ريف حلب الغربي فقد شهد اشتباكات عنيفة دون تحقيق تقدم.. يبدو أن النظام وروسيا سيفتحان محورا ريف حلب الجنوبي الذي تتواجد به ميليشيات موالية لإيران

مدير "المرصد السوري": العملية العسكرية في ريف إدلب مستمرة مدير "المرصد السوري": العملية العسكرية في ريف إدلب مستمرة.. والقصف الجوي يتواصل بكثافة في محاولة من قوات النظام والروس لقطع خطوط الإمداد عن المقاتلين في مدينة معرة النعمان ومحيطها.. قوات النظام تحاصر معرة النعمان من 3 محاور.. أما الرابع مفتوح باتجاه جبل الزاوية.. وهذا الحصار لإجبار من تبقى على النزوح من المدينة.. أعداد النازحين في تزايد وهناك نزوح من سراقب وأريحا وجبل الزاوية.. أما ريف حلب الغربي فقد شهد اشتباكات عنيفة دون تحقيق تقدم.. يبدو أن النظام وروسيا سيفتحان محورا ريف حلب الجنوبي الذي تتواجد به ميليشيات موالية لإيران Posted by ‎المرصد السوري‎ on Monday, January 27, 2020