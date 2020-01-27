تزامنا مع حصار النقطة التركية في معرحطاط.. رتل عسكري لـ”الضامن” التركي يعبر الحدود

28 يناير,2020
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المرصد السوري لحقوق الانسان: دخول رتل عسكري تركي إلى ريف إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، دخول رتل عسكري تركي من معبر كفرلوسين شمال إدلب. ويتألف الرتل من نحو 30 آلية من بينها أكثر من  12 مصفحة تحمل معدات لوجستية وجنود، اتجهت إلى جنوب إدلب.
وقالت مصادر إن القوات التركية تعمل على إنشاء نقطة جديدة كانت استطلعت موقعها قبل أشهر، في حين باتت النقطة في معرحطاط شبه محاصرة من قبل قوات النظام.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 22 يناير/كانون الثاني، دخول رتل تركي مكون من 8 مصفحات تحمل جنودا برفقة رتل حماية من الفصائل الموالية لتركيا من معبر كفرلوسين. وبحسب ما رصد “المرصد السوري”، انقسم الرتل إلى قسمين أحدهما اتجه إلى ريف حلب والآخر إلى ريف إدلب حيث النقاط التركية في منطقة “خفض التصعيد”.
كان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 14 يناير/كانون الثاني، دخول رتل عسكري للقوات التركية من معبر كفرلوسين عند الحدود السورية مع لواء إسكندرون شمال إدلب. وتألف ذلك الرتل من نحو 15 عربة عسكرية مصفحة برفقة سيارات الفصائل، حيث توجه نحو نقاط المراقبة المنتشرة ضمن ما تبقى من منطقة “خفض التصعيد”. 

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