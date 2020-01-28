ترامب وأردوغان بحثا هاتفيا ملفي سوريا وليبيا

بحث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال اتصال هاتفي، مساء الاثنين، مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، آخر التطورات في سوريا وليبيا.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جاد دير، في بيان نشره على حسابه في “تويتر”: “بحث الزعيمان الحاجة لإنهاء التدخل الأجنبي وضرورة استمرار وقف إطلاق النار في ليبيا. واتفق الزعيمان على أن العنف الدائر في إدلب بسوريا ينبغي أن يتوقف”.

وتابع المتحدث في تغريدة أخرى: “أكد الرئيس ترامب على أهمية وضرورة حل الخلافات العالقة بين تركيا واليونان في شرق البحر الأبيض المتوسط”.

المصدر:RT