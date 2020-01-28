ترامب وأردوغان بحثا هاتفيا ملفي سوريا وليبيا

28 يناير,2020
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Turkish President Recep Tayyip Erdogan speaks during a joint press conference with Tanzania's President at the State House in Dar es Salaam, on January 23, 2017 as part of his three-day tour to east Africa that will include visits to Mozambique and Madagascar. / AFP / STRINGER (Photo credit should read STRINGER/AFP/Getty Images)

بحث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال اتصال هاتفي، مساء الاثنين، مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، آخر التطورات في سوريا وليبيا.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جاد دير، في بيان نشره على حسابه في “تويتر”: “بحث الزعيمان الحاجة لإنهاء التدخل الأجنبي وضرورة استمرار وقف إطلاق النار في ليبيا. واتفق الزعيمان على أن العنف الدائر في إدلب بسوريا ينبغي أن يتوقف”.

وتابع المتحدث في تغريدة أخرى: “أكد الرئيس ترامب على أهمية وضرورة حل الخلافات العالقة بين تركيا واليونان في شرق البحر الأبيض المتوسط”.

المصدر:RT

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