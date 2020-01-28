على الرغم من الإسناد الجوي الهستيري.. قوات النظام تفشل في إطباق الحصار على مدينة معرة النعمان

28 يناير,2020
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وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهاد عنصر من الدفاع المدني وإصابة 4 آخرين منهم بجراح، جراء استهدافهم بالرشاشات الثقيلة من قبل طائرات النظام الحربية وذلك أثناء محاولتهم نقل مصابين جراء قصف جوي على بلدة سرجة بريف إدلب الجنوبي، على صعيد متصل تتواصل المعارك بوتيرة عنيفة على محور كفروما بالقرب من مدينة معرة النعمان، بين الفصائل ومجموعات جهادية من جانب، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب آخر، في هجوم متواصل من قبل الأخير بإسناد جوي وبري هستيري، حيث فشلت قوات النظام حتى اللحظة من تحقيق تقدم هناك وإطباق الحصار على معرة النعمان، كما تستمر الاشتباكات العنيفة بين الطرفين على محاور عدة بضواحي حلب الغربية وريف حلب الجنوبي، تترافق مع قصف جوي من قبل طائرات الروس والنظام بالإضافة لقصف بري، ووثق المرصد السوري مزيداً من الخسائر البشرية بين طرفي القتال منذ بدء الهجوم البري مساء الجمعة الفائتة، حيث ارتفع تعداد قتلى قوات النظام والمليشيات الموالية لها إلى 109، كما ارتفع إلى 121 تعداد قتلى المقاتلين بينهم 98 من الجهاديين

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