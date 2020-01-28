آليات عسكرية روسية تتوجه برفقة “رافعات” إلى قرية علوك التي تتواجد فيها آبار للمياه بريف رأس العين (سري كانييه)

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عربتين عسكريتين روسية ورافعات تحمل شعار الهلال الأحمر السوري، توجهت صباح اليوم الثلاثاء برفقة قوى الأمن الداخلي “الأسايش” إلى ريف مدينة رأس العين (سري كانييه)، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن وجهة الآليات ستكون إلى قرية علوك التي تضم محطة آبار للمياه، وذلك بغية إصلاح الأعطال فيها حيث تغذي محطة علوك مدينة الحسكة بمياه الشرب.

وكان المرصد السوري نشر في التاسع من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، أن آليات عسكرية روسية ترافقها رافعات تحمل شعار الهلال الأحمر السوري، توجهت إلى ريف رأس العين ضمن المنطقة الواقعة على طريق الدرباسية – رأس العين، وأبلغت مصادر المرصد السوري أن وجهة الآليات هذه هي قرية علوك التي تتواجد فيها آبار للمياه بغية إصلاح الأعطال فيها