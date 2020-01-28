آليات عسكرية روسية تتوجه برفقة “رافعات” إلى قرية علوك التي تتواجد فيها آبار للمياه بريف رأس العين (سري كانييه)

28 يناير,2020
أقل من دقيقة

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عربتين عسكريتين روسية ورافعات تحمل شعار الهلال الأحمر السوري، توجهت صباح اليوم الثلاثاء برفقة قوى الأمن الداخلي “الأسايش” إلى ريف مدينة رأس العين (سري كانييه)، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن وجهة الآليات ستكون إلى قرية علوك التي تضم محطة آبار للمياه، وذلك بغية إصلاح الأعطال فيها حيث تغذي محطة علوك مدينة الحسكة بمياه الشرب.

وكان المرصد السوري نشر في التاسع من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، أن آليات عسكرية روسية ترافقها رافعات تحمل شعار الهلال الأحمر السوري، توجهت إلى ريف رأس العين ضمن المنطقة الواقعة على طريق الدرباسية – رأس العين، وأبلغت مصادر المرصد السوري أن وجهة الآليات هذه هي قرية علوك التي تتواجد فيها آبار للمياه بغية إصلاح الأعطال فيها

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

28 يناير,2020

قوات النظام تسيطر على البوابة الشرقية لجبل الزاوية وتستكمل الطوق الناري على مدينة معرة النعمان

28 يناير,2020

مسلحون مجهولون يهاجمون منزل قيادي في “الفيلق الخامس” بريف درعا الشرقي

28 يناير,2020

نحو 30 آلية عسكرية روسية تنطلق من القامشلي نحو منطقة أبو رأسين بريف الحسكة

28 يناير,2020

تمهيداً لاتخاذها نقطة جديدة لها.. الرتل العسكري التركي يتمركز في منطقة الصوامع جنوب بلدة سراقب