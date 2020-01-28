بعد سيطرتها على كفروما.. قوات النظام تهاجم معرة النعمان من 3 محاور وتقتحم المدخل الغربي للمدينة بإسناد جوي هستيري

لا تزال الاشتباكات العنيفة متواصلة بوتيرة عنيفة على محاور في أطراف مدينة معرة النعمان الشرقية والجنوبية والغربية، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل ومجموعات جهادية من جهة أخرى، في محاولة من قبل الأول للتوغل داخل المدينة والسيطرة عليها، وسط تقدمها بإسناد جوي هستيري في المحور الغربي ووصولها إلى مداخل المدينة، وذلك في إطار الهجمات المتوصلة من قبل قوات النظام بغية قضم مزيد من المناطق بعد سيطرته على بلدة كفروما عقب مقاومة شرسة من المسلحين من أبناء المنطقة، إذ رصد المرصد السوري تفجير اثنين منهم لأنفسهم بأحزمة ناسفة ما أدى لقتلى وجرحى في صفوف قوات النظام.

على صعيد متصل وفي محاور القتال بريفي حلب الغربي والجنوبي، تستمر المعارك العنيفة بين الفصائل والجهاديين من طرف، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف آخر، وتتركز الاشتباكات على محاور الصحفيين والراشدين غرب حلب ومحاور أخرى جنوب المدينة، تترافق مع ضربات جوية وبرية مكثف.

كما وثق المرصد السوري مزيداً من الخسائر البشرية بين طرفي القتال منذ بدء الهجوم البري مساء الجمعة الفائتة، حيث ارتفع تعداد قتلى قوات النظام والمليشيات الموالية لها إلى 126، كما ارتفع إلى 137 تعداد قتلى المقاتلين بينهم 107 من الجهاديين