مدير المرصد السوري:: لايوجد أي مبرر للشباب السوري أن يذهبوا إلى ليبيا ويقاتلوا أبناء الشعب الليبي تحت العباءة التركية من أجل المال، لذلك الذين يذهبون هم بكل تأكيد مرتزقة، الكثير من السوريين يعيشون أوضاع مأساوية وفضلوا البقاء في المنطقة وأن لا يكونوا بندقية بيد “التركي” كي يقاتلوا من جبهة إلى أُخرى/ شاهدنا “فيلق الرحمن” على جبهات ريف دمشق هو الذي أعطى مبررات للنظام السوري عندما هاجم بعض المناطق في دمشق ومن ثم انتقل إلى إدلب، شاهدنا الخلافات بين “جيش الإسلام” و “فيلق الرحمن” عندما كانوا يتناحرون إعلامياً في قضية تسليم “الغوطة الشرقية”، اليوم هؤلاء باتوا في ليبيا كمرتزقة و”جيش الإسلام” مرتزقة عند الأتراك في رأس العين عندما يقاتل أبناء الشعب السوري في تلك المنطقة، ويخرج علينا خطباء “جيش الإسلام” في رأس العين يتحدثون عن مرتزقة ليبيا، 42 قتيلاً على الأقل من المرتزقة الذين ذهبوا للقتال في ليبيا، لكن ولو كان لديهم ذرة من الأخلاق لما تركوا النظام والروس يهجرون أبناء إدلب وذهبوا للقتال في ليبيا، المضحك أنهم يقولون أنهم يقاتلون عملاء إيران، وليس لديهم الجرأة لقتال الإيرانيين في حلب التي تتواجد فيها الحرس الثوري الإيراني، اليوم كان هناك ثلاثة جثث قتلوا في قصف جوي من قبل الطائرات التابعة للجيش الوطني الليبي في مصراتة وباتت أشلائهم في إحدى المشافي بتلك المنطقة، جثامين بعض القتلى أعيدت إلى سوريا وبعضها لم تعد، وهناك بعض ممن ذهبوا إلى ليبيا يحاول الفرار إلى أوروبا، وأكثر من 60 منهم وصلوا إلى أوروبا عن طريق السواحل الليبية، وبعضهم يفضل القتال في ليبيا، نحن في “المرصد السوري” منذُ اليوم الأول بدأنا بالحملات من أجل منعهم عن الذهاب، ولكن البعض من المعارضة الموالية لتركيا كان يدافع عنهم ويقول ذهبوا بشكل فرادة، أقول لهم يجب عليكم التوقف عن العمل تحت الوصاية الأردوغانية والعودة إلى سوريا والوقوف إلى جانب الشعب السوري الذين خرجتم من أجله.

لايوجد مبرر للشباب السوري أن يذهبوا ويقاتلوا أبناء الشعب الليبي تحت العباءة التركية من أجل المال، الذين يذهبون هم بالتأكيد مرتزقة مدير المرصد السوري:: لايوجد أي مبرر للشباب السوري أن يذهبوا إلى ليبيا ويقاتلوا أبناء الشعب الليبي تحت العباءة التركية من أجل المال، لذلك الذين يذهبون هم بكل تأكيد مرتزقة، الكثير من السوريين يعيشون أوضاع مأساوية وفضلوا البقاء في المنطقة وأن لا يكونوا بندقية بيد "التركي" كي يقاتلوا من جبهة إلى أُخرى/ شاهدنا "فيلق الرحمن" على جبهات ريف دمشق هو الذي أعطى مبررات للنظام السوري عندما هاجم بعض المناطق في دمشق ومن ثم انتقل إلى إدلب، شاهدنا الخلافات بين "جيش الإسلام" و "فيلق الرحمن" عندما كانوا يتناحرون إعلامياً في قضية تسليم "الغوطة الشرقية"، اليوم هؤلاء باتوا في ليبيا كمرتزقة و"جيش الإسلام" مرتزقة عند الأتراك في رأس العين عندما يقاتل أبناء الشعب السوري في تلك المنطقة، ويخرج علينا خطباء "جيش الإسلام" في رأس العين يتحدثون عن مرتزقة ليبيا، 42 قتيلاً على الأقل من المرتزقة الذين ذهبوا للقتال في ليبيا، لكن ولو كان لديهم ذرة من الأخلاق لما تركوا النظام والروس يهجرون أبناء إدلب وذهبوا للقتال في ليبيا، المضحك أنهم يقولون أنهم يقاتلون عملاء إيران، وليس لديهم الجرأة لقتال الإيرانيين في حلب التي تتواجد فيها الحرس الثوري الإيراني، اليوم كان هناك ثلاثة جثث قتلوا في قصف جوي من قبل الطائرات التابعة للجيش الوطني الليبي في مصراتة وباتت أشلائهم في إحدى المشافي بتلك المنطقة، جثامين بعض القتلى أعيدت إلى سوريا وبعضها لم تعد، وهناك بعض ممن ذهبوا إلى ليبيا يحاول الفرار إلى أوروبا، وأكثر من 60 منهم وصلوا إلى أوروبا عن طريق السواحل الليبية، وبعضهم يفضل القتال في ليبيا، نحن في "المرصد السوري" منذُ اليوم الأول بدأنا بالحملات من أجل منعهم عن الذهاب، ولكن البعض من المعارضة الموالية لتركيا كان يدافع عنهم ويقول ذهبوا بشكل فرادة، أقول لهم يجب عليكم التوقف عن العمل تحت الوصاية الأردوغانية والعودة إلى سوريا والوقوف إلى جانب الشعب السوري الذين خرجتم من أجله. Posted by ‎المرصد السوري‎ on Tuesday, January 28, 2020