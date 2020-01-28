بعد أقل من 4 أيام على بدء العملية البرية.. قوات النظام وبدعم روسي تسيطر على مدينة معرة النعمان ثاني أكبر مدينة في محافظة إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان سيطرة قوات النظام على مدينة معرة النعمان ثاني أكبر مدينة في محافظة إدلب بشكل كامل، وذلك بعد اقتحامها من 3 محاور هي الجنوبية والغربية والشرقية، وجاءت عملية السيطرة بعد أقل من 4 أيام من بدء العملية العسكرية البرية لقوات النظام بإشراف من الروس الذين يديرون المعارك من غرفة العمليات، وبغطاء جوي وهستيري هائل عبر آلاف الغارات الجوية والبراميل المتفجرة والقذائف الصاروخية والمدفعية، مكنت قوات النظام خلال الأيام تلك من السيطرة على 26 منطقة آخرها مدينة معرة النعمان ومعسكر وادي الضيف وقرية حنتوتين، فيما تشهد المدينة الآن عملية تمشيط من قبل قوات النظام.

وبذلك، يرتفع عدد المناطق التي تمكنت من السيطرة عليها قوات النظام منذ مساء الجمعة 24 من الشهر الجاري إلى 26، وهي: (تلمنس ومعرشمشة والدير الشرقي والدير الغربي ومعرشمارين ومعراتة والغدفة ومعرشورين الزعلانة والدانا وتل الشيخ والصوامع وخربة مزين ومعصران وبسيدا وتقانة وبابولين وكفرباسين ومعرحطاط والحامدية ودار السلام والصالحية وكفروما ومدينة معرة النعمان ووادي الضيف وحنتوتين).