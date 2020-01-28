بعد أقل من 4 أيام على بدء العملية البرية.. قوات النظام وبدعم روسي تسيطر على مدينة معرة النعمان ثاني أكبر مدينة في محافظة إدلب

28 يناير,2020
أقل من دقيقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان سيطرة قوات النظام على مدينة معرة النعمان ثاني أكبر مدينة في محافظة إدلب بشكل كامل، وذلك بعد اقتحامها من 3 محاور هي الجنوبية والغربية والشرقية، وجاءت عملية السيطرة بعد أقل من 4 أيام من بدء العملية العسكرية البرية لقوات النظام بإشراف من الروس الذين يديرون المعارك من غرفة العمليات، وبغطاء جوي وهستيري هائل عبر آلاف الغارات الجوية والبراميل المتفجرة والقذائف الصاروخية والمدفعية، مكنت قوات النظام خلال الأيام تلك من السيطرة على 26 منطقة آخرها مدينة معرة النعمان ومعسكر وادي الضيف وقرية حنتوتين، فيما تشهد المدينة الآن عملية تمشيط من قبل قوات النظام.

وبذلك، يرتفع عدد المناطق التي تمكنت من السيطرة عليها قوات النظام منذ مساء الجمعة 24 من الشهر الجاري إلى 26، وهي: (تلمنس ومعرشمشة والدير الشرقي والدير الغربي ومعرشمارين ومعراتة والغدفة ومعرشورين الزعلانة والدانا وتل الشيخ والصوامع وخربة مزين ومعصران وبسيدا وتقانة وبابولين وكفرباسين ومعرحطاط والحامدية ودار السلام والصالحية وكفروما ومدينة معرة النعمان ووادي الضيف وحنتوتين).

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

28 يناير,2020

بعد سيطرتها على كفروما.. قوات النظام تهاجم معرة النعمان من 3 محاور وتقتحم المدخل الغربي للمدينة بإسناد جوي هستيري

28 يناير,2020

استمرار عملية النزوح الجماعي من حلب وإدلب يرفع إلى نحو 140 ألف تعداد المهجرين بفعل العمليات العسكرية للنظام والروس خلال أقل من أسبوعين

28 يناير,2020

قوات النظام تسيطر على البوابة الشرقية لجبل الزاوية وتستكمل الطوق الناري على مدينة معرة النعمان

28 يناير,2020

آليات عسكرية روسية تتوجه برفقة “رافعات” إلى قرية علوك التي تتواجد فيها آبار للمياه بريف رأس العين (سري كانييه)