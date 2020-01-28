المرصد السوري لحقوق الانسان:رتل تركي جديد يدخل سوريا

دخل رتل عسكري تركي مساء الاثنين إلى سوريا عبر معبر كفرلوسين في شمال إدلب، بحسب ما أعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأكد المرصد أن الرتل مكوّن من 30 آلية عسكرية تركية، بينها أكثر من 12 عربة مصفحة، تحمل معدات لوجستية وجنوداً اتجهت إلى جنوب إدلب.

وأضاف المرصد أن القوات التركية تعمل على إنشاء نقطة جديدة في إدلب، كانت استطلعت موقعها قبل أشهر، في حين باتت النقطة التركية في معرحطاط شبه محاصرة من قبل قوات النظام السوري.

وكان المرصد قد تحدث في 22 يناير/كانون الثاني عن دخول رتل تركي مكون من 8 عربات مصفحة تحمل جنوداً برفقة رتل حماية من الفصائل الموالية لتركيا من معبر كفرلوسين. وكذلك في 14 يناير/كانون الثاني، دخل رتل عسكري للقوات التركية من معبر كفرلوسين عند الحدود السورية مع لواء إسكندرون شمال إدلب. وتألف ذلك الرتل من نحو 15 عربة عسكرية مصفحة برفقة سيارات للفصائل.

في سياق متصل، أعلن المرصد أن قوات النظام تتقدم نحو معرة النعمان بعد سيطرتها على 14 منطقة في إدلب.

وقال مدير المرصد السوري، رامي عبدالرحمن، إنه وبعد سيطرة قوات النظام على منطقة الزعلانة، باتت على أطراف معرة النعمان ثاني أكبر مدينة في محافظة إدلب.

دخل رتل عسكري تركي مساء الاثنين إلى سوريا عبر معبر كفرلوسين في شمال إدلب، بحسب ما أعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأكد المرصد أن الرتل مكوّن من 30 آلية عسكرية تركية، بينها أكثر من 12 عربة مصفحة، تحمل معدات لوجستية وجنوداً اتجهت إلى جنوب إدلب. وأضاف المرصد أن القوات التركية تعمل على إنشاء نقطة جديدة في إدلب، كانت استطلعت موقعها قبل أشهر، في حين باتت النقطة التركية في معرحطاط شبه محاصرة من قبل قوات النظام السوري. وكان المرصد قد تحدث في 22 يناير/كانون الثاني عن دخول رتل تركي مكون من 8 عربات مصفحة تحمل جنوداً برفقة رتل حماية من الفصائل الموالية لتركيا من معبر كفرلوسين. وكذلك في 14 يناير/كانون الثاني، دخل رتل عسكري للقوات التركية من معبر كفرلوسين عند الحدود السورية مع لواء إسكندرون شمال إدلب. وتألف ذلك الرتل من نحو 15 عربة عسكرية مصفحة برفقة سيارات للفصائل. في سياق متصل، أعلن المرصد أن قوات النظام تتقدم نحو معرة النعمان بعد سيطرتها على 14 منطقة في إدلب. وقال مدير المرصد السوري، رامي عبدالرحمن، إنه وبعد سيطرة قوات النظام على منطقة الزعلانة، باتت على أطراف معرة النعمان ثاني أكبر مدينة في محافظة إدلب.

المصدر:قناة العربية