المرصد السوري لحقوق الانسان:نحو 140 ألف نازح من معرة النعمان وريف حلب

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان, الثلاثاء, أن عمليات النزوح الجماعي لسكان مدن وبلدات وقرى ريف معرة النعمان الغربي وريف حلب الغربي ما زالت مستمرة.

يأتي ذلك تزامنا مع التصعيد الجديد في العمليات العسكرية من قبل النظام السوري وروسيا، إذ أشار المرصد السوري إلى ارتفاع أعداد المدنيين الذين أجبروا على النزوح منذ يوم الأربعاء الـ 15 من الشهر الجاري، إلى نحو 140 ألف شخص وذلك في إطار سياسة التهجير التي تتبعها روسيا والنظام السوري عبر تصعيد القصف جواً وبراً لإجبار المدنيين على الخروج من مناطقهم.

وبحسب المرصد فإن النازحون يتوجهون إلى مناطق سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في الريف الحلبي، بالإضافة إلى ريف إدلب الشمالي الغربي بالقرب من الحدود السورية مع لواء اسكندرون، في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية سواء في المخيمات أو بلدات وقرى ريفي إدلب الشمالي والشمالي الغربي.

المصدر:يكتي ميديا