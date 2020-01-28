المرصد السوري لحقوق الانسان:ثاني أكبر مدن إدلب تحت سيطرة النظام

قال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن “أصبحت المدينة مطوقة بالكامل وبدأت قوات النظام عملية اقتحامها من الجهة الغربية”، مشيراً إلى أن اشتباكات يرافقها “قصف جوي روسي وسوري” تدور حالياً في القسم الغربي من معرة النعمان التي باتت شبه خالية من السكان.وتشهد محافظة إدلب ومناطق محاذية لها، والتي تؤوي ثلاثة ملايين شخص نصفهم تقريباً من النازحين، منذ ديسمبر تصعيداً عسكرياً لقوات النظام وحليفتها روسيا يتركز في ريف إدلب الجنوبي وحلب الغربي حيث يمر جزء من الطريق الدولي الذي يربط مدينة حلب بالعاصمة دمشق.

المصدر:موقع العرب