المرصد السوري لحقوق الانسان: قوات النظام تدخل معرة النعمان وتتقدم جنوب إدلب

تسيطر قوات النظام السوري الثلاثاء على مدينة معرة النعمان ثاني أكبر مدن محافظة إدلب في شمال غرب سوريا وسط اشتباكات وقصف عنيف، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأكد المرصد سيطرة قوات النظام على مدينة معرة النعمان بشكل كامل، وذلك بعد اقتحامها من 3 محاور هي الجنوبية والغربية والشرقية.

وجاءت عملية السيطرة بعد أقل من 4 أيام من بدء العملية العسكرية البرية لقوات النظام بإشراف من الروس الذين يديرون المعارك من غرفة العمليات وبغطاء جوي وهستيري هائل عبر آلاف الغارات الجوية والبراميل المتفجرة والقذائف الصاروخية والمدفعية، مكنت قوات النظام خلال الأيام تلك من السيطرة على 26 منطقة آخرها مدينة معرة النعمان ومعسكر وادي الضيف وقرية حنتوتين، فيما تشهد المدينة الآن عملية تمشيط من قبل قوات النظام.

المصدر: ميدل ايست اونلاين