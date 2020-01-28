المرصد السوري لحقوق الانسان: قوات النظام تدخل معرة النعمان وتتقدم جنوب إدلب

دخلت قوات النظام السوري الثلاثاء مدينة معرة النعمان، ثاني أكبر مدن محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، وسط اشتباكات وقصف عنيف، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس “أصبحت المدينة مطوقة بالكامل وبدأت قوات النظام عملية اقتحامها من الجهة الغربية”.

وأشار إلى أن اشتباكات يرافقها “قصف جوي روسي وسوري” تدور حالياً في القسم الغربي من معرة النعمان التي باتت شبه خالية من السكان.

في الاثناء توعد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الحكومة السورية برد قوي ان اعترضت نقاط المراقبة التركية المقامة داخل الاراضي السورية

ونزح 39 ألفا من محافظة إدلب السورية، في يوم واحد، باتجاه الحدود التركية؛ جراء القصف المتواصل لقوات النظام وروسيا.

المصدر: موقع البوابة