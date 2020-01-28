المرصد السوري لحقوق الانسان: قوات النظام تدخل معرة النعمان وتتقدم جنوب إدلب

28 يناير,2020
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قال المرصد السوري لحقوق الإنسان  إن قوات النظام السوري دخلت معرة النعمان جنوبي مدينة إدلب، الثلاثاء، في انتصار كبير لرئيس النظام بشار الأسد، مع سعيه لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في شمال غرب البلاد.

وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن: “أصبحت المدينة مطوقة بالكامل وبدأت قوات النظام عملية اقتحامها من الجهة الغربية”، مشيرا إلى أن اشتباكات يرافقها “قصف جوي روسي وسوري” تدور حاليا في القسم الغربي من معرة النعمان التي باتت شبه خالية من السكان.

المصدر: بوابة الوسط الليبية

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