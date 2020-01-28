المرصد السوري لحقوق الانسان: قوات النظام تدخل ثاني أكبر مدن محافظة إدلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء، أن الجيش السوري دخل مدينة معرة النعمان ويتقدم حالياً في جنوب #إدلب. وقال المرصد إن قوات النظام هاجمت #معرة_النعمان من ثلاثة محاور، واقتحمت المدخل الغربي للمدينة بإسناد جوي ووصلت إلى مداخل المدينة. من جهتها قالت مصادر إعلامية مقربة للحكومة السورية إن قوات النظام تقوم حالياً بتمشيط مدينة معرة النعمان، كما قامت بقطع طرق إمدادات الفصائل المسلحة وخطوط دفاعاتهم على محور معرة النعمان، وتقدمت داخل المدينة ووثّق المرصد السوري مقتل طفلة وإصابة آخرين بجراح جراء قصف جوي على بلدة عينجارة بريف #حلب الغربي، كما أعلن سيطرة #الجيش_السوري على بلدة #كفروما الواقعة بالقرب من مدينة معرة النعمان التي تعد بوابة جبل الزاوية من الجهة الشرقية. وبذلك، يرتفع عدد المناطق التي تمكنت قوات النظام من السيطرة عليها، منذ مساء الجمعة 24 من الشهر الجاري إلى 23، وهي: (تلمنس ومعرشمشة والدير الشرقي والدير الغربي ومعرشمارين ومعراتة والغدفة ومعرشورين الزعلانة والدانا وتل الشيخ والصوامع وخربة مزين ومعصران وبسيدا وتقانة وبابولين وكفرباسين ومعرحطاط والحامدية ودار السلام والصالحية وكفروما).

المصدر:موقع الحل السوري