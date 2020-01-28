اشتباكات عنيفة ومقاومة شرسة داخل مدينة معرة النعمان.. وأكثر من 20 قتيلا خلال الاشتباكات الأخيرة

28 يناير,2020
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المرصد السوري لحقوق الانسان:38 مسلحا قتلوا في اشتباكات شهدتها محافظة إدلب
المرصد السوري لحقوق الانسان:38 مسلحا قتلوا في اشتباكات شهدتها محافظة إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، اشتباكات عنيفة داخل مدينة معرة النعمان عقب اقتحامها من 3 محاور هي الجنوبية والغربية والشرقية. وقتل خلال تلك المعارك 21 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها.

كما وثق “المرصد السوري” مزيداً من الخسائر البشرية بين طرفي القتال منذ بدء الهجوم البري مساء الجمعة الفائتة، حيث ارتفع تعداد قتلى قوات النظام والمليشيات الموالية لها إلى147، فيما ارتفع تعداد قتلى المقاتلين إلى 137، من بينهم 107 من الجهاديين.

وبذلك، تكون قوات النظام تمكنت خلال الأيام الأربعة الماضية من السيطرة على 25 منطقة، وهي: (تلمنس ومعرشمشة والدير الشرقي والدير الغربي ومعرشمارين ومعراتة والغدفة ومعرشورين الزعلانة والدانا وتل الشيخ والصوامع وخربة مزين ومعصران وبسيدا وتقانة وبابولين وكفرباسين ومعرحطاط والحامدية ودار السلام والصالحية وكفروما ووادي الضيف وحنتوتين).

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