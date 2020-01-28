مدير "المرصد السوري": تمكنت قوات النظام مدعومة بالطائرات الروسية من إطباق الحصار على مدينة معرة النعمان بعد السيطرة على بلدة كفروما

مدير "المرصد السوري": تمكنت قوات النظام مدعومة بالطائرات الروسية من إطباق الحصار على مدينة معرة النعمان بعد السيطرة على بلدة كفروما.. وسيطرت كذلك على نحو نصف المدينة وأحياء تقع في جنوبها وشرقها وأطرافها الغربية.. بالأمس كان هناك مقاومة كبيرة في كفروما صمدت حتى صباح اليوم.. وفي حال تمكنت قوات النظام السيطرة على المدينة التي تعد ثاني أكبر مدينة بعد إدلب نستطيع القول إن قوات النظام حققت أكبر تقدم لها منذ طردها من محافظة إدلب عام 2015.. هناك تخاذل كبير من الشيطان الأخرس التركي ونقاط المراقبة.. ولا نعلم بالضبط ما هي مهمة النقاط التركية.. وهؤلاء الموالون لـ"أردوغان" ماذا يفعلون بعد أن سلمها من يؤمنون به.. نحن نتحدث منذ عام 2017 وحتى اللحظة عن ذلك.. جميع المناطق التي سلمت لقوات النظام كانت باتفاقيات تركية روسية وتخاذل تركي كبير بحق أبناء الشعب السوري.. اليوم بقي في محافظة إدلب 3400 كم مربع تحت سيطرة الفصائل.. وفي حال تمكنت قوات النظام من السيطرة على معرة النعمان تكون السيطرة على سراقب وأريحا أسهل وتصبح قوات النظام مسيطرة بشكل كامل على الطريق الدولي.آخر مناطق المعارضة السورية هي محافظة إدلب أما مناطق شمال حلب فهي مناطق خاضعة للاحتلال التركي والفصائل الموالية له من المرتزقة الذين يدفع بهم "أردوغان" للقتال في ليبيا وشرق سوريا بينما تتقدم قوات النظام في إدلب.. أردوغان هو الرابح الأكبر بينما الشعب السوري فقد كل شيء.. خلال أسبوعين هناك أكثر من 140 ألف مشرد.. وأكثر من مليون مشرد منذ ابريل/نيسان الفائت.. ومنذ عملية "نبع الإجرام" كان هناك أكثر من 600 ألف مشرد بالتزامن مع العملية الروسية في إدلب وتشريد أهلها.. النظام والروس يتبعان سياسة الأرض المحروقة وهناك آلاف الضربات الجوية خلال أسبوعين بغية تهجير المدنيين ودفعهم للذهاب إلى مناطق سيطرتهم.. النازحون يتوجهون إلى الأراضي الزراعية شمال وغرب محافظة إدلب وقرب الحدود مع لواء إسكندرون.. وما نخشاه أن يكون هناك اتفاقا تركيا روسيا على قضية التغيير الديموغرافي داخل سوريا وتهجير أهالي إدلب إلى عفرين.. إلى أين سيذهب ملايين السوريين في بقعة صغيرة لا يوجد لهم فيها ملاذا آمنا؟ "أردوغان" المنافق قدم للمعارضة بعض صواريخ التاو قبل أيام.. وروسيا استغلت ذلك في عملها العسكري ضمن هذه المنطقة.. المدنيون ينتشرون في الأراضي الزراعية في ظل الأحوال الجوية السيئة.. والأوضاع كارثية حقيقية في ظل عدم وجود إمكانية لوصول المواد الغذائية ومواد التدفئة

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Tuesday, January 28, 2020