مدير “المرصد السوري”:21 قتيلا من قوات النظام في مدينة معرة النعمان.. وهناك مقاومة شرسة يبديها المقاتلون من أبناء معرة النعمان ومحيطها.. قوات النظام لا تزال تسيطر على المدينة وهناك استماتة من قبل المقاتلين لاستعادة المدينة.. هناك توقف للغارات الجوية من قبل الطائرات الروسية وطائرات النظام.. وبمجرد توقف الغارات تكون الغلبة للفصائل الذين هم بالأصل من أبناء المعرة.. المدينة محاصرة بشكل كامل والطرقات الرئيسية مقطوعة وهناك طرقات فرعية باتجاه جبل الزاوية لاتزال مفتوحة.. وثقنا نحو 150 قتيلا من قوات النظام خلال الأيام الأربعة الفائتة.. وإذا ما تمكنت قوات النظام من السيطرة على مدينة معرة النعمان فإن ذلك يفتح الطريق أمامها إلى مدن ومناطق أخرى من شمال معرة النعمان وصولا إلى ريف حلب.. مئات آلاف المدنيين أصبحوا مشردين خلال هذه العملية العسكرية.. ومنذ يوم الجمعة الماضي رصدنا 60 ألف نازح.. والنزوح لا يزال مستمرا من سراقب وأريحا ومناطق جبل الزاوية