مدير “المرصد السوري”: هناك تآمر من قبل تركيا وروسيا وإيران.. وأدواتهم في ذلك الفصائل التي نفذت مقايضات في الغوطة وعفرين وشرق الفرات وغيرها.. وكان الضحية الشعب السوري.. الأتراك والمجموعات الجهادية خدعوا المواطنين.. أين عشرات آلاف المقاتلين من المجموعات الجهادية الذين تحدث عنهم الرئيس الأمريكي “ترامب”؟ ماذا ينتظرون.. هل كان وجودهم من أجل شرعنة القتل في إدلب ورفض الاتفاق التركي الروسي؟ نقول لـ”أردوغان”: أين آلاف التركستان الذين دفعت بهم إلى الأراضي السورية وكانوا ذريعة لروسيا في قتل أبناء الشعب السوري؟ قوات النظام سيطرت على مدينة معرة النعمان بتمهيد من الطائرات الحربية الروسية وطائرات النظام. ولكن لا يزال هناك جيوب داخل المدينة تتمركز بها الفصائل وهناك مقاومة شرسة من أبناء المدينة.. قوات النظام شردت مئات آلاف المدنيين من مدينة أبو العلاء المعري حيث دمرت المجموعات الجهادية سابقا تمثاله.. واليوم الطائرات الروسية وطائرات النظام تكمل على باقي المدينة.. هناك محاولات لقوات النظام في التقدم شمالا لتحقيق الهدف الأول من اتفاق “بوتين-أردوغان” وفتح الطريق الدولي للإيحاء بأن مناطق النظام تعيش حياة طبيعية بينما لا تتوفر فيها أي نسبة من الاستقرار الاقتصادي أو الأمني.. ونقاط المراقبة التركية التي جاءت للفصل بين قوات النظام والفصائل في إدلب باتت داخل مناطق النظام.. منذ 4 أيام وحتى الآن هناك 140 مقاتل قتلوا خلال هذه الاشتباكات وهناك الآلاف انسحبوا وذهبوا للقتال تحت العباءة التركية.. من يريد تجنيب المدنيين العملية العسكرية كان عليه الموافقة على نشر الشرطة العسكرية الروسية ونشر القوات التركية على الطرقات الدولية.. لماذا قاتلت الفصائل ثم انسحبت؟ هل هناك تآمر مثلما كان في الغوطة؟ اليوم فصائل الغوطة تقاتل تحت العباءة التركية في ليبيا ورأس العين