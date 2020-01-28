مدير “المرصد السوري”: مدينة معرة النعمان تشهد مقاومة شرسة من قبل أبناء المدينة من الفصائل المقاتلة والجهادية.. وثقنا ما لا يقل عن 21 قتيلا من قوات النظام خلال الاشتباكات تلك.. هناك تراجع لقوات النظام عن بعض النقاط بعد أن سيطرت عليها نتيجة المقاومة الشرسة في المدينة.. القصف الجوي حاليا متوقف لقرب المسافات بين قوات النظام والفصائل.. وهناك 3 نقاط تركية باتت في مناطق سيطرة قوات النظام.. الأتراك يتحدثون بالإعلام وتضليل جمهورهم بينما تركيا كانت مراقب على تسليم مناطق كثيرة.. خلال أسبوعين رصدنا أكثر من 140 ألف نازح.. ومنذ مساء الجمعة وحتى اليوم هناك نحو 60 ألف نازح من معرة النعمان وسراقب وأريحا ومناطق أخرى