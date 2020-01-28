الجيش التركي والفصائل الموالية له يستقدمان تعزيزات عسكرية على جبهات تل أبيض شمال الرقة

28 يناير,2020
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استقدم الجيش التركي، اليوم، تعزيزات عسكرية كبيرة إلى مدينة تل أبيض داخل الأراضي السورية، تضم مقاتلين من الفصائل الموالية لتركيا وجنود أتراك وأسلحة ثقيلة ودبابات ومدرعات. وأفادت مصادر لـ”المرصد السوري” بأن تلك التعزيزات توجهت إلى ريف تل أبيض الغربي والجنوبي المحاذي لطريق الدولي “M4” بالجهة المقابلة لنقاط انتشار قوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام السوري.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، عبر مصادر موثوقة في 14 يناير/ كانون الثاني، قصفا بالأسلحة الثقيلة من قبل الفصائل الموالية لتركيا على الجبهة الغربية في تل أبيض. ورصد “المرصد السوري” قصفا من داخل الأراضي التركية على قرية “سليمة” وعدة قرى أخرى، فيما أشارت مصادر إلى أن حشودا كبيرة من فصائل ما يسمى بـ”الجيش الوطني” الموالي لتركيا، تجمع أسلحة ثقيلة في منطقة مطاحن ريف تل أبيض، تحضيرا لهجوم واسع على الجبهة الغربية في تل أبيض، وسط أنباء عن نية للتوجه نحو مدينة عين العرب (كوباني). 
كان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، أمس، تعزيزات عسكرية للفصائل الموالية لتركيا في محيط عين عيسى. وأفادت مصادر بأن التعزيزات في إطار عمل عسكري تعده الفصائل الموالية لتركيا خلال أيام قليلة، على بلدة عين عيسى شمال الرقة.

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