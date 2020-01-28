بعد 3 أشهر على إغلاقه..  معبر”أم جلود” يفتح أبوابه أمام الحركة التجارية بين مناطق “قسد” والفصائل الموالية لتركيا 

افتتح، صباح اليوم، معبر “أم جلود” الواقع شمال غربي منبج والذي يربط مناطق سيطرة “قسد” مع الفصائل الموالية لتركيا. ويأتي افتتاح المعبر بعد مرور 3 أشهر على إغلاقه منذ عملية “نبع السلام”. ويعتبر معبر “أم جلود” من أهم المعابر التجارية بين منبج وجرابلس بريف حلب الشمال الشرقي.

كان افتتح، في 19 نوفمبر/تشرين الثاني، معبر “عون الدادات” الفاصل بين مدينتي منبج وجرابلس بريف حلب الشرقي، المخصص لعبور المدنيين بالاتجاهين بعد أكثر من شهر من إغلاقه حينها. ويذكر أن معبر “عون الدادات” أغلق في أيلول/سبتمبر الماضي أمام حركة المسافرين، بينما بقي مفتوحاً أمام الحركة التجارية.