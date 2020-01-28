بعد 3 أشهر على إغلاقه..  معبر”أم جلود” يفتح أبوابه أمام الحركة التجارية بين مناطق “قسد” والفصائل الموالية لتركيا 

28 يناير,2020
أقل من دقيقة

افتتح، صباح اليوم، معبر “أم جلود” الواقع شمال غربي منبج والذي يربط مناطق سيطرة “قسد” مع الفصائل الموالية لتركيا. ويأتي افتتاح المعبر بعد مرور 3 أشهر على إغلاقه منذ عملية “نبع السلام”. ويعتبر معبر “أم جلود” من أهم المعابر التجارية بين منبج وجرابلس بريف حلب الشمال الشرقي.
كان افتتح، في 19 نوفمبر/تشرين الثاني، معبر “عون الدادات” الفاصل بين مدينتي منبج وجرابلس بريف حلب الشرقي، المخصص لعبور المدنيين بالاتجاهين بعد أكثر من شهر من إغلاقه حينها. ويذكر أن معبر “عون الدادات” أغلق في أيلول/سبتمبر الماضي أمام حركة المسافرين، بينما بقي مفتوحاً أمام الحركة التجارية. 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

28 يناير,2020

الجيش التركي والفصائل الموالية له يستقدمان تعزيزات عسكرية على جبهات تل أبيض شمال الرقة

المرصد السوري لحقوق الانسان:38 مسلحا قتلوا في اشتباكات شهدتها محافظة إدلب
28 يناير,2020

اشتباكات عنيفة ومقاومة شرسة داخل مدينة معرة النعمان.. وأكثر من 20 قتيلا خلال الاشتباكات الأخيرة

28 يناير,2020

52 قضوا أمس بينهم 24 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، و28 أشخاص استشهدوا وقضوا وقتلوا في مناطق وظروف مختلفة بعدة مناطق سورية

28 يناير,2020

بعد أقل من 4 أيام على بدء العملية البرية.. قوات النظام وبدعم روسي تسيطر على مدينة معرة النعمان ثاني أكبر مدينة في محافظة إدلب