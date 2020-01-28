 خلال 4 أيام من المعارك المتواصلة في ريف معرة النعمان.. مقتل 298 عنصرا من قوات النظام والفصائل

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، استشهاد مواطنين اثنين جراء قصف صاروخي استهدف قرية كفرلاتة بجبل الأربعين بريف إدلب.

على صعيد آخر، لا تزال الاشتباكات العنيفة على محاور مدينة معرة النعمان، فيما تدور اشتباكات عنيفة على جبهة حيش جنوبي إدلب، في محاولة للتقدم من قبل قوات النظام على المنطقة وسط قصف وتمهيد مكثف على المنطقة في حين قتل 14 عنصرا من الفصائل الجهادية خلال تلك الاشتباكات لترتفع حصيلة الخسائر البشرية بين طرفي القتال منذ بدء الهجوم البري مساء الجمعة الماضية، حيث ارتفع تعداد قتلى قوات النظام والمليشيات الموالية لها إلى 147، فيما ارتفع تعداد قتلى المقاتلين إلى 151، من بينهم 121 من الجهاديين.

كما قصفت قوات النظام بالمدفعية عشرات المناطق والبلدات في قرى جبل الزاوية وخان السبل ومدينة جسر الشغور بريف إدلب، ومحاور الخضر وتردين في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، ومحاور حلب الغربية والجنوبية.

وفي السياق ذاته، رصد “المرصد السوري” ارتفاع عدد الغارات من الطائرات الحربية الروسية على مدينة معرة النعمان وكفروما وحاس وكفر نبل إلى 63، كما ارتفع عدد غارات طائرات النظام الحربية إلى 59 على كل من أريحا وجبل الزاوية ومحاور ريفي حلب وإدلب، بينما ألقت الطائرات المروحية 55 برميل متفجر على كل من ريف حلب الجنوبي والغربي، ومعرة النعمان وجبل الأربعين بريف إدلب.