مدير “المرصد السوري”: قضية المرتزقة تفاقمت جدا وباتت قضية رأي عام في سوريا وليبيا وسط استياء الشعبين تجاهها خصوصا بعد أن شاهدنا هؤلاء يتباهون بالحصول على الدينارات الليبية والدولارات الأمريكية من عملهم كمرتزقة.. 42 قتيلا من هؤلاء جراء القتال في ليبيا.. وهم مرتزقة ولا يوجد مبرر لهم لكي يكونوا بنادق بيد تركيا.. و62 من المقاتلين الذين ذهبوا إلى ليبيا وصلوا إلى إلى أوروبا عبر الأراضي الليبية من خلال الرواتب الشهرية التي دفعت لهم.. بالأمس شهدنا مقتل 3 من المقاتلين المرتزقة بقصف جوي للجيش الليبي.. وجثامينهم تحولت إلى أشلاء.. عملية نقل المرتزقة مستمرة رغم ادعاء “أردوغان” بتوقف نقل هؤلاء.. وعدد الواصلين نحو 3400 مرتزق باتو ضمن الأراضي الليبية.. وعدد من في معسكرات تركيا يزيد على 2000 مرتزق..

وبالتزامن مع بدء نقل المرتزقة كان هناك تسليم مناطق في إدلب أدت إلى نزوح 600 ألف مواطن.. “الجيش الوطني” قاتل تحت البندقية التركية أبناء الشعب السوري في عفرين ورأس العين.. ونطالب وزير الدفاع فيما يعرف بـ”الحكومة المؤقتة” وقائد الجيش الوطني أن يدين إرسال هؤلاء إلى ليبيا.. انكشف أمر مهدي الحاراتي وعبدالحكيم بلحاج منذ نوفمبر عام 2012 عندما كانا ينقلان الجهاديين والسلاح تحت مسمى المواد الإغاثية.. اليوم الأمر أصبح عكسي بعد أن دمروا ثورة الشعب السوري وانتقلوا لتدمير الشعب الليبي.. منذ أكتوبر الفائت بدأت تركيا في نقل الجهاديين.. وهناك عناصر من “داعش” فُقدوا فأين هم؟ أين عشرات الآلاف الذين تحدث عنهم الرئيس “ترامب” ومن سيطر على إدلب؟ هؤلاء ليس لهم طريق إلا الذهاب إلى ليبيا

والقتال هناك بما يخدم مصالح “أردوغان” والتخلص من الجهاديين في آن واحد.. هناك مجموعات جهادية كـ”حراس الدين” و”أنصار الإسلام” وأيضا الحزب الإسلامي التركستاني.. أين سيذهبون؟ الإسلام السياسي لديه ماكينة إعلامية كبيرة.. يهاجموننا بسبب موقفنا.. ولديهم دور أساسي في نقل الجهاديين ومحاربة الديمقراطية في البلدان

مدير "المرصد السوري": قضية المرتزقة تفاقمت جدا وباتت قضية رأي عام في سوريا وليبيا مدير "المرصد السوري": قضية المرتزقة تفاقمت جدا وباتت قضية رأي عام في سوريا وليبيا وسط استياء الشعبين تجاهها خصوصا بعد أن شاهدنا هؤلاء يتباهون بالحصول على الدينارات الليبية والدولارات الأمريكية من عملهم كمرتزقة.. 42 قتيلا من هؤلاء جراء القتال في ليبيا.. وهم مرتزقة ولا يوجد مبرر لهم لكي يكونوا بنادق بيد تركيا.. و62 من المقاتلين الذين ذهبوا إلى ليبيا وصلوا إلى إلى أوروبا عبر الأراضي الليبية من خلال الرواتب الشهرية التي دفعت لهم.. بالأمس شهدنا مقتل 3 من المقاتلين المرتزقة بقصف جوي للجيش الليبي.. وجثامينهم تحولت إلى أشلاء.. عملية نقل المرتزقة مستمرة رغم ادعاء "أردوغان" بتوقف نقل هؤلاء.. وعدد الواصلين نحو 3400 مرتزق باتو ضمن الأراضي الليبية.. وعدد من في معسكرات تركيا يزيد على 2000 مرتزق.. وبالتزامن مع بدء نقل المرتزقة كان هناك تسليم مناطق في إدلب أدت إلى نزوح 600 ألف مواطن.. "الجيش الوطني" قاتل تحت البندقية التركية أبناء الشعب السوري في عفرين ورأس العين.. ونطالب وزير الدفاع فيما يعرف بـ"الحكومة المؤقتة" وقائد الجيش الوطني أن يدين إرسال هؤلاء إلى ليبيا.. انكشف أمر مهدي الحاراتي وعبدالحكيم بلحاج منذ نوفمبر عام 2012 عندما كانا ينقلان الجهاديين والسلاح تحت مسمى المواد الإغاثية.. اليوم الأمر أصبح عكسي بعد أن دمروا ثورة الشعب السوري وانتقلوا لتدمير الشعب الليبي.. منذ أكتوبر الفائت بدأت تركيا في نقل الجهاديين.. وهناك عناصر من "داعش" فُقدوا فأين هم؟ أين عشرات الآلاف الذين تحدث عنهم الرئيس "ترامب" ومن سيطر على إدلب؟ هؤلاء ليس لهم طريق إلا الذهاب إلى ليبيا والقتال هناك بما يخدم مصالح "أردوغان" والتخلص من الجهاديين في آن واحد.. هناك مجموعات جهادية كـ"حراس الدين" و"أنصار الإسلام" وأيضا الحزب الإسلامي التركستاني.. أين سيذهبون؟ الإسلام السياسي لديه ماكينة إعلامية كبيرة.. يهاجموننا بسبب موقفنا.. ولديهم دور أساسي في نقل الجهاديين ومحاربة الديمقراطية في البلدان Posted by ‎المرصد السوري‎ on Tuesday, January 28, 2020