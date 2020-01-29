قوات النظام تستهدف ريفي حلب الجنوبي والغربي بمئات القذائف والصواريخ تزامناً مع استمرار المعارك بضواحي المدينة الغربية

29 يناير,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استهداف قوات النظام لمناطق في ريفي حلب الغربي والجنوبي الغربي بأكثر من 500 قذيفة صاروخية ومدفعية وذلك منذ ما بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء وحتى اللحظة، وسط استمرار الاشتباكات العنيفة بين الفصائل ومجموعات جهادية من طرف، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف آخر، على محاور شويحنة والصحفيين والراشدين الخامسة غرب حلب ومحاور أخرى في محيط خلصة وخان طومان جنوب المدينة، على صعيد متصل حاولت قوات النظام التقدم بعد منتصف الليل على تل مصطيف بريف إدلب الشرقي، إلا أن الفصائل والجهاديين تمكنوا من صد الهجوم، بينما تشهد أجواء المنطقة غياب لطائرات النظام و”الضامن” الروسي منذ منتصف الليلة الفائتة وحتى اللحظة.

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