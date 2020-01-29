100 ساعة من انطلاق العملية العسكرية للنظام والروس.. نحو 6000 ضربة جوية وبرية مكنت قوات النظام من السيطرة على 26 منطقة في إدلب.. وأجبرت أكثر من 60 ألف مدني على النزوح المعارك المستعرة في إدلب وحلب تودي بحياة 315 من الفصائل والجهاديين وقوات النظام

تمكنت قوات النظام من تحقيق تقدمات متسارعة منذ انطلاق عملياتها العسكرية البرية التي تقودها غرفة عمليات روسية مساء يوم الجمعة الفائتة الـ 24 من الشهر الجاري، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان سيطرة قوات النظام خلال 100 ساعة على 26 منطقة بريف إدلب، وهي: (تلمنس ومعرشمشة والدير الشرقي والدير الغربي ومعرشمارين ومعراتة والغدفة ومعرشورين الزعلانة والدانا وتل الشيخ والصوامع وخربة مزين ومعصران وبسيدا وتقانة وبابولين وكفرباسين ومعرحطاط والحامدية ودار السلام والصالحية وكفروما ووادي الضيف وحنتوتين ومدينة معرة النعمان)، وبذلك تكون قوات النظام قد أحكمت السيطرة على نحو 40 كلم من اتستراد دمشق – حلب الدولي في محافظة إدلب فيما يتبقى لها نحو 25 كلم للسيطرة عليها بشكل كامل، كما باتت قوات النظام على بعد 10 كلم من بلدة سراقب، فيما لا تزال الفصائل تسيطر على نحو 57 % من مساحة محافظة إدلب مقابل 43 % لقوات النظام.

وعلى العكس من إدلب لم تتمكن قوات النظام من تحقيق أي تقدم استراتيجي على محاور القتال مع الفصائل والجهاديين بريفي حلب الغربي والجنوبي، حيث تشهد محاور خلصة وخان طومان جنوب حلب، والراشدين الرابعة والخامسة وإكثار البذار والصحفيين غرب حلب معارك كر وفر وتبادل للسيطرة على نقاط وتلال ومواقع.

تقدمات قوات النظام في إدلب ومحاولاتها للتقدم في حلب جاءت بإسناد جوي وبري هستيري، حيث رصد المرصد السوري أكثر من 5975 ضربة جوية وبرية استهدفت عشرات المناطق بريفي حلب وإدلب منذ يوم الجمعة الفائتة، إذ شنت الطائرات الروسية ما لا يقل عن 450 غارة جوية، بينما نفذت طائرات النظام أكثر من 495، كما ألقت مروحيات النظام 381 برميل متفجر على الأقل، في حين استهدفت قوات النظام المنطقة بنحو 4650 قذيفة صاروخية ومدفعية.

في حين وثق المرصد السوري خسائر بشرية فادحة بين طرفي القتال على خلفية القصف الجوي والبري والاشتباكات العنيفة منذ مساء الـ 24 من الشهر الجاري، حيث قتل ما لا يقل عن 147 من قوات النظام والمليشيات الموالية لها، كما قتل 168 مقاتل بينهم من 135 الجهاديين.

في حين تسببت العملية العسكرية البرية تلك برفقة القصف الهستيري جواً وبراً بتهجير عشرات الآلاف من المدنيين، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن أكثر من 60 ألف مدني أجبروا على النزوح خلال 100 ساعة، حيث تجري عملية النزوح من مدن وبلدات وقرى واقعة بريف معرة النعمان الغربي وبلدة سراقب وريفها ومدينة أريحا ومن تبقى في جبل الزاوية، بالإضافة لريف حلب الغربي وذلك في إطار سياسة التهجير التي تتبعها روسيا والنظام السوري، وسط تعامي دولي متواصل عن الكارثة الإنسانية المتصاعد هناك.