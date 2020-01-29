استمرار الفلتان الأمني في درعا يرفع تعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال إلى 270 خلال أقل من 7 أشهر

29 يناير,2020
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محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: يتواصل الفلتان الأمني المسيطر على محافظة درعا عبر هجمات واستهدافات وعمليات اغتيال في عموم المنطقة، وفي سياق ذلك رصد المرصد السوري استهداف مسلحين مجهولين لمجموعة من “القوات الرديفة” للفرقة الرابعة ضمن قوات النظام وذلك في بلدة سحم الجولان بريف درعا الغربي، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة

وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 270، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 179، وهم: 29 مدنيا بينهم 4 مواطنات وطفلين، إضافة إلى 96 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و31 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و16 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 6 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس” الذي أنشأته روسيا.

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