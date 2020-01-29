مدير المرصد السوري:: أكثر من 70 ألف مدني أجبروا على النزوح منذ مساء الجمعة الفائتة، وبلدة سراقب باتت خالية من سكانها حالها كحال معرة النعمان

29 يناير,2020
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مدير المرصد السوري:: أكثر من 70 ألف مدني أجبروا على النزوح منذ مساء الجمعة الفائتة، وبلدة سراقب باتت خالية من سكانها حالها كحال معرة النعمان، تقدمات قوات النظام خلال الأيام الأربعة الفائتة مكنتها من السيطرة على 43 % من محافظة إدلب، أما المعارضة فلم تعد تسيطر في عموم الأراضي السورية سوى على مساحة تقدر بـ 2 % وذلك يعود للاتفاقيات الروسية والتركية، قوات النظام باتت تسيطر على 40 كلم من اتستراد دمشق – حلب الدولي وتبقى لها 25 كلم لاستكمال السيطرة على الاتستراد الذي يمر بمحافظة إدلب وهو الهدف الرئيسي من العملية العسكرية، على ما يبدو أن هناك اتفاقيات روسية – تركية انسحب خلالها المقاتلين ضمن الفصائل الموالية لتركيا، ومن يقاتل هم أبناء تلك المناطق الرافضين للاتفاقيات، بعض المناطق الواقعة بين سراقب ومعرة النعمان انسحبت منها الفصائل وانحازت إلى داخل بلدة سراقب بعد أوامر تركية، اليوم نستطيع القول بأن السيطرة على معرة النعمان أهم تقدم للنظام منذ انهياره وانكساره في عام 2015 لأن معرة النعمان ثاني أكبر مدينة في محافظة إدلب ولأنها ستفتح الطريق لقوات النظام للتقدم شمالاً والسيطرة على سراقب وأريحا

 

مدير المرصد السوري:: أكثر من 70 ألف مدني أجبروا على النزوح منذ مساء الجمعة الفائتة، وبلدة سراقب باتت خالية من سكانها حالها كحال معرة النعمان

مدير المرصد السوري:: أكثر من 70 ألف مدني أجبروا على النزوح منذ مساء الجمعة الفائتة، وبلدة سراقب باتت خالية من سكانها حالها كحال معرة النعمان، تقدمات قوات النظام خلال الأيام الأربعة الفائتة مكنتها من السيطرة على 43 % من محافظة إدلب، أما المعارضة فلم تعد تسيطر في عموم الأراضي السورية سوى على مساحة تقدر بـ 2 % وذلك يعود للاتفاقيات الروسية والتركية، قوات النظام باتت تسيطر على 40 كلم من اتستراد دمشق – حلب الدولي وتبقى لها 25 كلم لاستكمال السيطرة على الاتستراد الذي يمر بمحافظة إدلب وهو الهدف الرئيسي من العملية العسكرية، على ما يبدو أن هناك اتفاقيات روسية – تركية انسحب خلالها المقاتلين ضمن الفصائل الموالية لتركيا، ومن يقاتل هم أبناء تلك المناطق الرافضين للاتفاقيات، بعض المناطق الواقعة بين سراقب ومعرة النعمان انسحبت منها الفصائل وانحازت إلى داخل بلدة سراقب بعد أوامر تركية، اليوم نستطيع القول بأن السيطرة على معرة النعمان أهم تقدم للنظام منذ انهياره وانكساره في عام 2015 لأن معرة النعمان ثاني أكبر مدينة في محافظة إدلب ولأنها ستفتح الطريق لقوات النظام للتقدم شمالاً والسيطرة على سراقب وأريحا

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Wednesday, January 29, 2020

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