عدسة المرصد السوري من أحد المعابر النهرية في بلدة الشحيل ترصد عمليات التهريب بين مناطق سيطرة قوات النظام ومناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية، حيث يظهر الشريط المصور تفريغ عبارة أسمدة قادمة من مناطق سيطرة قوات النظام و عبارة تحمل صهريج نفط عائدة بعد أن تم تفريغ حمولتها
عدسة المرصد السوري من أحد المعابر النهرية في بلدة الشحيل ترصد عمليات التهريب بين مناطق سيطرة قوات النظام ومناطق نفوذ قسد
عدسة المرصد السوري من أحد المعابر النهرية في بلدة الشحيل ترصد عمليات التهريب بين مناطق سيطرة قوات النظام ومناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية، حيث يظهر الشريط المصور تفريغ عبارة أسمدة قادمة من مناطق سيطرة قوات النظام و عبارة تحمل صهريج نفط عائدة بعد أن تم تفريغ حمولتها
Posted by المرصد السوري on Wednesday, January 29, 2020