عدسة المرصد السوري من أحد المعابر النهرية في بلدة الشحيل ترصد عمليات التهريب بين مناطق سيطرة قوات النظام ومناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية، حيث يظهر الشريط المصور تفريغ عبارة أسمدة قادمة من مناطق سيطرة قوات النظام و عبارة تحمل صهريج نفط عائدة بعد أن تم تفريغ حمولتها