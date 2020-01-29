على خلفية القصف الهستيري والعملية العسكرية البرية.. أكثر من 75 ألف مدني أجبروا على النزوح من الريف الإدلبي خلال 4 أيام

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استمرار نزوح المدنيين على خلفية العمليات العسكرية لقوات النظام والروس في الريف الإدلبي، حيث ارتفع إلى 75 ألف تعداد الذين أجبروا على النزوح منذ بدء الهجوم البري في الـ 24 من الشهر الجاري والمترافق مع آلاف الضربات الجوية والبرية، وعلم المرصد السوري أن بلدة سراقب بريف إدلب الشرقي باتت خالية من سكانها بشكل كامل بعد نزوح أهلها والنازحين إليها من مناطق أخرى خلال الأيام والأسابيع القليلة الفائتة، كما لم يتقى سوى القليل من المدنيين في الريف الشرقي لسراقب، ويعود سبب بقائهم إلى سوء الأحوال المادية لديهم وعدم قدرتهم تحمل مصاريف النزوح والانتقال إلى مكان آخر.

عملية النزوح تجري من مدن وبلدات وقرى واقعة بريف معرة النعمان الغربي وبلدة سراقب وريفها ومدينة أريحا ومن تبقى في جبل الزاوية، وذلك في إطار سياسة التهجير التي تتبعها روسيا والنظام السوري عبر تصعيد القصف جواً وبراً لإجبار المدنيين على الخروج من مناطقهم بالتزامن مع عملية عسكرية برية كما حصل سابقاً في جنوب إدلب وحماة، كما أن هناك عشرات الآلاف من الذين نزحوا خلال الفترة هذه، هم في الأصل نازحين من إدلب وحماة ومناطق سورية أخرى إلى ريف حلب الغربي.

فيما يتوجه النازحون إلى مناطق سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في الريف الحلبي، بالإضافة إلى ريف إدلب الشمالي الغربي بالقرب من الحدود السورية مع لواء اسكندرون، في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية سواء في المخيمات أو بلدات وقرى ريفي إدلب الشمالي والشمالي الغربي، دون أي ردة فعل من قبل المجتمع الدولي لما تقترفه روسيا والنظام السوري بحق المدنيين هناك وما يعايشيه المدني السوري سواء في المخيمات أو في رحلة بحثه عن مكان أمن جديد في ظل الغلاء الجنوني وجشع تجار الحروب، أما “الضامن” التركي فيكتفي بالتضامن الإعلامي في الوقت الذي يواصل حرس حدوده استهداف وقتل السوريين الذين يحاولون الدخول خلسة إلى الأراضي التركية.

ومع استمرار موجة النزوح بشكل تصاعدي فإن أعداد النازحين منذ منتصف الشهر الجاري ترتفع إلى 165 ألف، كما ارتفعت أعداد النازحين منذ مطلع شهر ديسمبر/كانون الأول الفائت وحتى الآن، ترتفع إلى نحو 530 ألف مدني، ممن نزحوا من أرياف إدلب الجنوبية والشرقية والجنوبية الشرقية بالإضافة لريف حلب الغربي.