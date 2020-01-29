منذُ مساء الجمعة وحتى اللحظة هناك أكثر من 75 ألف نازح، نزحوا مرة أخرى إلى المجهول، سراقب باتت خالية من سكانها بشكل كامل

مدير المرصد السوري:: منذُ مساء الجمعة وحتى اللحظة هناك أكثر من 75 ألف نازح، نزحوا مرة أخرى إلى المجهول، سراقب باتت خالية من سكانها بشكل كامل يوجد فيها بعض العائلات الذين لم يتمكنوا من النزوح نتيجة أوضاعهم الاقتصادية وخوفهم من الذهاب إلى المجهول، المضحك هو الفصائل الموالية لتركيا كفيلق الشام الإسلامي الذي انسحب من تل مرديخ التي اقتربت منها "قوات النظام"، إلى مدينة سراقب بأوامر تركية، ونتحداهم بتكذيب هذه الأخبار هم يتجولون في شوارع سراقب بعد أن انسحبوا من خطوط الجبهات، المضحك الآخر أن هناك بعض الفصائل يوم أمس عندما كانت المعارك محتدمة في "معرة النعمان" كانوا يشترون "المتة" واحتسائها، هناك مؤامرة من الأتراك والمجموعات الموالية لتركيا و"المجموعات الجهادية" على أبناء الشعب السوري، من قاتل في معرة النعمان أمس هم شبان من أبناء المدينة والقرى المجاورة لها، "تحرير الشام" همها الوحيد سرقة محولات الكهرباء والانسحاب من المناطق تمهيداً لتقدم قوات النظام إلى هذه المناطق، لو أن لديهم ذرة من الأخلاق لقاتلوا قوات النظام حتى النهاية وقُتلوا، هم قالوا أنهم يقاتلون من أجل أهل الشام ونصرة لأهل الشام، و"الحزب الإسلامي التركستاني"، كل هذه المجموعات جاءت نصرة لأهل الشام، لماذا تنحسب وتترك أهل الشام ينزحون إلى الحدود مع تركيا، هناك اتفاق روسي – تركي – إيراني لتسليم المناطق تباعاً للروس بشكل أساسي، عندما تحدثنا في وقت سابق أن "الغوطة الشرقية" مقابل "عفرين" خرج علينا جماعة جيش الإسلام وفيلق الرحمن الذين ذهب بعضهم إلى ليبيا وبعضهم الآخر يقاتل برأس العين، يخرج علينا ويتحدث الجهاد والبطولة ، اليوم إدلب 57% منها فقط باتت تحت سيطرة الفصائل الجهادية والمعارضة، 43% تحت سيطرة النظام، من مجمل الأراضي السورية ماتبقى لفصائل المعارضة 2 % فقط، النظام يسيطر على 70% وباقي المناطق تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية وأيضا تنظيم "الدولة الإسلامية" يتواجد في البادية السورية، هناك مؤامرة واضحة على أبناء الشعب السوري برعاية "رجب طيب أردوغان" الذي لايزال بعض السوريين يعتقدون بأنه مخلصهم، أو بعض من "الإخوان المسلمين" القابعين في الحضن التركي، المشكلة أن التغريبة الفلسطينية كانت إلى الأردن ولبنان وسورية ومصر، ولكن التغريبة السورية إلى أين؟؟ أردوغان يقوم بإغلاق الحدود في وجههم، يريد منهم التوجه إلى عفرين من أجل عملية التغيير الديموغرافي، هل من المعقول أن نقول هناك 3000كلم تستطيع استيعاب أكثر من 3 ملايين سوري مهجر.

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Wednesday, January 29, 2020