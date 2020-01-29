قوات النظام تتقدم جنوب وجنوب غرب مدينة حلب وتحاول قضم مزيد من المناطق شرق وجنوب شرق إدلب

تتواصل الاشتباكات العنيفة بين الفصائل ومجموعات جهادية من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى على محاور بريفي حلب وإدلب، ففي حلب تتركز المعارك على محاور خان طومان وخلصة جنوب المدينة والراشدين وتل الهندسة والصحفيين والمنصورة غربها، حيث علم المرصد السوري أن قوات النظام تمكنت وبإسناد جوي وبري مكثف من السيطرة على مستودعات خان طومان وتل الزيتون والراشدين الخامسة، أما في إدلب فتتركز المعارك بين الجانبين على محاور تل دبس وخان السبل وحاس ودير سنبل بريفي إدلب الشرقي والجنوبي الشرقي في محاولات من قبل قوات النظام للتقدم في المنطقة وذلك بإسناد جوي وبري، فيما تمكنت قوات النظام من السيطرة على قرية الحرادة الواقعة شمال معرة النعمان.

وبذلك، يرتفع عدد المناطق التي تمكنت من السيطرة عليها قوات النظام منذ مساء الجمعة 24 من الشهر الجاري إلى 27، وهي: (تلمنس ومعرشمشة والدير الشرقي والدير الغربي ومعرشمارين ومعراتة والغدفة ومعرشورين الزعلانة والدانا وتل الشيخ والصوامع وخربة مزين ومعصران وبسيدا وتقانة وبابولين وكفرباسين ومعرحطاط والحامدية ودار السلام والصالحية وكفروما ومدينة معرة النعمان ووادي الضيف وحنتوتين والحرادة).