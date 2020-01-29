مسلحون يهاجمون سيارة لـ “المخابرات الجوية” في ريف القنيطرة جنوب سوريا

محافظة القنيطرة – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: علم “المرصد السوري لحقوق الإنسان” أن مسلحين مجهولين أقدموا على استهداف سيارة تابعة لـ “المخابرات الجوية” ضمن قوات النظام، على الطريق الواصل بين مدينة البعث والحمدية في ريف القنيطرة، وذلك عبر إطلاق النار عليها، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وكان المرصد السوري نشر منذ ساعات، أنه يتواصل الفلتان الأمني المسيطر على محافظة درعا عبر هجمات واستهدافات وعمليات اغتيال في عموم المنطقة، وفي سياق ذلك رصد المرصد السوري استهداف مسلحين مجهولين على مجموعة من “القوات الرديفة” للفرقة الرابعة ضمن قوات النظام وذلك في بلدة سحم الجولان بريف درعا الغربي، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة