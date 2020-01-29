مليشيات موالية للنظام السوري تستهدف رتل عسكري تركي في منطقة الراشدين غرب مدينة حلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد ظهر اليوم الأربعاء، استهداف مليشيات موالية لقوات النظام بالقذائف الصاروخية لرتل عسكري تركي في منطقة الراشدين بضواحي مدينة حلب الغربية، حيث تسبب الاستهداف باندلاع النيران في آلية عسكرية تركية، دون معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية، فيما كانت قوات النظام والمليشيات الموالية لها استهدفت يوم أمس أيضاً النقطة التركية في الراشدين

وكان المرصد السوري نشر صباح أمس الثلاثاء، أن الرتل العسكري التركي الذي دخل الأراضي السورية مساء الاثنين، عمد إلى التمركز في صوامع الحبوب جنوب بلدة سراقب بريف إدلب الشرقي، حيث من المرتقب أن تتخذ القوات التركية من الصوامع، نقطة عسكرية جديدة لها، وكان المرصد السوري رصد مساء الأمس، دخول رتل عسكري تركي من معبر كفرلوسين شمال إدلب. ويتألف الرتل من نحو 30 آلية من بينها أكثر من 12 مصفحة تحمل معدات لوجستية وجنود، اتجهت إلى جنوب إدلب.

وقالت مصادر إن القوات التركية تعمل على إنشاء نقطة جديدة كانت استطلعت موقعها قبل أشهر، في حين باتت النقطة في معرحطاط شبه محاصرة من قبل قوات النظام.