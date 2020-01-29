“الدولة الإسلامية” في يناير: خلايا التنظيم تواصل نشاطها في مناطق سيطرة النظام و”قسد”.. واستمرار الفوضى في “دويلة الهول”.. والتحالف يواصل عملياته مع قوات سوريا الديمقراطية ضد التنظيم

المرصد السوري لحقوق الإنسان

يناير/كانون الثاني 2019

على الرغم من مرور 66 شهرا على إعلان دولة الخلافة المزعومة لتنظيم “الدولة الإسلامية”، وانقضاء ما يقرب من عام على إعلان القضاء على التنظيم عسكريا و4 أشهر على إعلان مقتل زعيم التنظيم أبوبكر البغدادي في غارة أمريكية، فإن عمليات عناصر وخلايا التنظيم لا تزال نشطة إلى حد كبير في مناطق متفرقة في شمال شرق سوريا، وسط تصاعد في عمليات الاختطاف لطلب الفدى المالية مرورا بالاغتيالات ووصولا إلى الابتزاز والتهديد بالقتل وفرض إتاوات مالية على المواطنين تحت مسمى “الزكاة”. وعلى مدار الفترة من 29 ديسمبر/كانون الأول 2019 وحتى يناير/كانون الثاني 2020، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استمرار التنظيم في أنشطته المتصاعدة بعد أن تحول من “دولة خلافة” إلى تنظيم “خلايا نائمة”، في انتظار اللحظة المناسبة لتنفيذ عمليات من آن لآخر.

فوضى أمنية واغتيالات وابتزاز.. تنظيم “الدولة الإسلامية” يستغل الانفلات الامني

في ظل الانفلات الأمني الذي يسود مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام، تعمل خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” على استغلال الوضع من خلال تنفيذ عدة عمليات اغتيالات واستهدافات ضد “قسد” والنظام وعدد من المدنيين، إضافة إلى ابتزاز المدنيين لإجبارهم على دفع فدى مالية تحت مسمى “الزكاة”. وفي 20 يناير، استهدفت خلايا التنظيم صهريج نفط في منطقة المنخر شمال ناحية الكرامة بريف محافظة الرقة، ما أدى إلى احتراق الآلية وإصابة سائقها بجراح خطيرة. وفي 19 يناير، استهدفت خلايا التنظيم عناصر قوات النظام في بعض النقاط العسكرية في بادية الميادين شرق دير الزور، حيث هاجم عناصر التنظيم مواقع قوات النظام والميليشيات الموالية لها بالقذائف الصاروخية وتبادل إطلاق النار، ما أدى إلى إصابة 19 من قوات النظام.

وفي 14 يناير، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان كمينا نفذه عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” لقوات النظام، حيث استولى عناصر التنظيم على نحو 2000 من المواشي يمتلكها 4 رعاة في منطقة الفيضة ببادية الميادين، وبعد إبلاغ الملاك، أرسلت قوات النظام تعزيزات عسكرية في اتجاه البادية الشرقية لدير الزور، ما دفعهم للاشتباك مع عناصر التنظيم. وقالت مصادر موثوقة: “في طريق العودة، وقع رتل تابع لقوات النظام بكمين لعناصر التنظيم، ما أدى إلى خسائر بشرية كبيرة في صفوف قوات النظام، بالإضافة لفقدان الرعاة الخمسة، حيث قتل ما لا يقل عن 11 عنصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، كما عمد التنظيم إلى قتل اثنين من الرعاة”. وفي اليوم ذاته، جاب 6 ملثمون على دراجات نارية شوارع بلدة “الكبر” في دير الزور لمطالبة أصحاب المحال التجارية بضرورة دفع ما أسموه بـ”الزكاة” لصالح تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وفي 12 يناير، ألقى مجهولون يرجح أنهم من خلايا التنظيم قنبلة يدوية على منزل أحد المواطنين في بلدة “البصير” بريف دير الززور، بعد أن سبق تهديده بضرورة دفع مبلغ مالي يقدر بـ10 آلاف دولار أمريكي، إلا أنه رفض دفعه. وفي العاشر من الشهر نفسه، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تجول 4 من عناصر التنظيم على درجات نارية في مدينة “البصيرة”، مرددين هتافات “دولة الإسلام باقية”. وفي السادس من يناير، تعرضت حافلة تقل عناصر الفرقة 11 التابعة لقوات النظام لكمين على الطريق الدولي بالقرب من بلدة صبيخان بريف دير الزور الشرقي، ما تسبب بمقتل 7 على الأقل وإصابة 14 آخرين.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان حالة من الاستياء في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية بسبب الإفراج عن عدد من عناصر التنظيم، حيث علم “المرصد السوري” في 8 يناير، أن “الإدارة الذاتية في شمال وشمال شرق سوريا” وقوات سوريا الديمقراطية أفرجا عن 10 أشخاص في مدينة الحسكة بوساطة شيوخ ووجهاء عشائر من المنطقة، حيث كانت قد اعتقلت الأشخاص العشرة في وقت سابق بتهمة “التعامل مع تنظيم الدولة الإسلامية”. وتأتي تلك العملية بعد أيام قليلة من عملية مشابهة، إذ كانت قوات سوريا الديمقراطية أفرجت في 4 يناير عن 39 شخص على الأقل من دير الزور والحسكة والرقة، بوساطة وجهاء العشائر، فيما رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استياءًا شعبياً كبيراً على خلفية عملية الإفراج تلك، حيث جرى الإفراج عنهم دون محاكمتهم على الرغم من التهم الموجهة إليهم بالتعاون مع تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وفي الثاني من يناير، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استمرار قوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف الدولي في حملاتها الأمنية ضمن مناطق سيطرتها في دير الزور، ضد المهربين وتجار السلاح، بهدف الحد من الانفلات الأمني المتواصل بشكل كبيرة ضمن مناطق نفوذها. وفي سياق ذلك، رصد “المرصد السوري” مداهمة قوة كبيرة من “قسد” بلدة الشحيل في ريف دير الزور الشرقي بعد منتصف ليل الأربعاء–الخميس، بدعم من طائرات التحالف المروحية، حيث نفذت مداهمات لمنازل تجار أسلحة ومهربين متورطين بتهريب عناصر في تنظيم “الدولة الإسلامية” إبان حصارهم في الجيب الأخير في شرق ديرالزور بالقرب من الحدود السورية – العراقية. ووفقاً لمصادر “المرصد السوري”، فإن العملية أسفرت عن اعتقال 8 من المطلوبين على الأقل، كما أصيب مدني من نازحي مدينة الميادين بالرصاص العشوائي.

البادية السورية.. التنظيم يسيطر على 1.8% من مساحة سوريا

على الرغم من انقضاء ما يسمى بـ”دولة الخلافة” وإعلان هزيمة التنظيم في سوريا، فإن تنظيم “الدولة الإسلامية” لا يزال يسيطر على نحو 3283 كيلومتر مربع، أي ما يعادل 1.8% من إجمالي مساحة سوريا، حيث لا يزال التنظيم مستمرا في نشاطه في البادية السورية غرب نهر الفرات في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام والميليشيات الموالية لها من جنسيات سورية وغير سورية، عبر هجمات وكمائن متواصلة في بادية السويداء والرقة ودير الزور وحمص. وبحسب إحصاءات المرصد السوري لحقوق الإنسان، يسيطر التنظيم حاليا على منطقة تنطلق من جبل أبورجمين في شمال شرق تدمر، وصولا إلى بادية دير الزور وريفها الغربي. كما يتواجد التنظيم في بادية السخنة وفي شمال الحدود الإدارية لمحافظة السويداء.

وعلى مدار الشهر المنصرم، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان عمليات وأنشطة التنظيم، حيث رصد عدة حوادث انفجار ألغام أرضية يزرعها عناصر التنظيم في بادية دير الزور، حيث انفجر لغم في 24 يناير في بلدة “البحرة” في ريف دير الزور، ما تسبب في استشهاد طفل. وبحسب توثيقات “المرصد السوري”، ارتفع عدد الذين استشهدوا وقضوا وقتلوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الجاري 2019 وحتى اليوم، إلى 245 بينهم 65 مواطنة و69 طفلاً.

وعلى مدار الأشهر القليلة الماضية، رصد “المرصد السوري” عدة هجمات نفذها تنظيم “الدولة الإسلامية” على مواقع لقوات النظام والميليشيات الموالية لها في منطقة الخور في بادية مدينة الميادين بريف ديرالزور الشرقي، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين ترافقت مع قصف واستهدافات متبادلة. وقالت مصادر، لـ”المرصد السوري”، إن رتلا تابعا لقوات الدفاع الوطني خرج من مدينة الميادين برفقة سيارات إسعاف وعمدوا إلى نقل جرحى جراء الاشتباكات إلى مشفى السلام بالمدينة. وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان اشتباكات عنيفة اندلعت بمختلف أنواع الأسلحة بين عناصر من تنظيم “الدولة الإسلامية” من جهة وقوات النظام من جهة أخرى، في “بادية السخنة” بريف حمص الشرقي.

مخيم الهول.. “دويلة التنظيم” باقية ولا حلول تلوح في الأفق مع استمرار الفوضى

مع انقضاء ما يسمى بـ”دولة الخلافة”، تحولت الأنظار إلى أزمة جديدة تعد من إرث التنظيم، والتي تتمثل في مخيم الهول للاجئين والنازحين، والذي بات أشبه بـ”دويلة” لعناصر وعائلات التنظيم، وهي أزمة تسعى معظم دول العالم إلى تجاهلها والتغاضي عنها تجنبا لاستعادة مواطنيها الذين انضموا إلى عناصر التنظيم، حيث تنتشر الفوضى والانفلات الأمني بصورة كبيرة داخل المخيم الذي يعد بمثابة قنبلة موقوتة تهدد بعودة ظهور “الدولة الإسلامية” أو تنظيم أشد خطرا منه، حيث إنه وفقا لإحصاءات المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن مخيم الهول يضم ما لا يقل عن 68607 شخص، هم: 8450 عائلة عراقية تشمل 30765 شخصا من الجنسية العراقية، و7809 عائلة سورية تشمل 28069 شخصا من الجنسية السورية، فيما البقية –أي 9773 شخص- من جنسيات أوربية وآسيوية وأفريقية وغيرها ضمن 2824 عائلة.

وفي إطار تلك الفوضى التي تسود المخيم، عثرت قوى الأمن في 14 يناير على جثة امرأة قتلت على أيدي نساء متشددات داخل مخيم الهول، ووفقا لمصادر “المرصد السوري”، فإن القتيلة رفضت تطبيق أفكار تنظيم “الدولة الإسلامية” قبل مقتلها. وكان عناصر قوى الأمن الداخلي “الأسايش” عثروا، في 8 يناير، على جثة لاجئة عراقية داخل مخيم الهول بأقصى ريف الحسكة الجنوبي الشرقي، حيث قتلت بواسطة مطرقة وآداة حادة من قبل نساء “متشددات” من عوائل تنظيم “الدولة الإسلامية”، لرفض القتيلة أفكار التنظيم، في حادث بات يتكرر كثيراً ضمن “دويلة” الهول. وفي 15 يناير، علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن طفلين فارقا الحياة وأصيبت والدتهما بجراح بعد اندلاع حريق في أحد الخيم ضمن “دويلة الهول”، حيث إن الطفلين والمرأة من عوائل عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”، وهم من الجنسية التركية. ويرجح أن الحريق كان مفتعلا من قبل نساء متشددات من عوائل عناصر التنظيم.

المختطفين لدى تنظيم “الدولة الإسلامية”.. تجاهل تام ومصير مجهول رغم انقضاء “دولة الخلافة”

على الرغم من انقضاء نحو 11 شهرا على الإعلان الرسمي للتحالف الدولي بالقضاء على تنظيم “الدولة الإسلامية” كقوة مسيطرة شرق نهر الفرات، وبرغم التطورات التي جرت على مدار الفترة الماضية، فإن الصمت لا يزال متواصلا من قبل جميع الأطراف حول قضية المختطفين لدى تنظيم “الدولة الإسلامية” دون تقديم أي إجابة عن مصير آلاف المختطفين، حيث تتواصل المخاوف على حياة ومصير المختطفين ومنهم الأب باولو داولوليو والمطرانين يوحنا ابراهيم وبولس يازجي، وعبدالله الخليل وصحفي بريطاني وصحفي سكاي نيوز وصحفيين آخرين، إضافة لمئات المختطفين من أبناء منطقة عين العرب (كوباني) وعفرين، بالإضافة لأبناء دير الزور.

إن المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومع استمرار الجرائم والانتهاكات بحق المواطنين السوريين ورغم التهديدات التي يتلقاها العاملون به بالقتل من تنظيم “الدولة الإسلامية” ومن كافة القتلة في سوريا، يجدد تعهده بالاستمرار في عمله برصد وتوثيق ونشر كافة الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحق أبناء الشعب السوري. كما نجدد في المرصد السوري لحقوق الإنسان، مطالبتنا لمجلس الأمن الدولي بإحالة ملف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سوريا إلى محكمة الجنايات الدولية، لينال قتلة الشعب السوري عقابهم مع آمريهم ومحرضيهم. كما يشير “المرصد السوري” إلى أنه سبق وأن حذر قبل إعلان تنظيم “الدولة الإسلامية في العراق والشام” عن “دولة خلافته” في سوريا والعراق، بأن هذا التنظيم لم يهدف إلى العمل من أجل مصلحة الشعب السوري، وإنما زاد من قتل السوريين ومن المواطنين من أبناء هذا الشعب الذي شرد واستشهد وجرح منه الملايين، حيث عمد تنظيم “الدولة الإسلامية” إلى تجنيد الأطفال فيما يعرف بـ”أشبال الخلافة”، والسيطرة على ثروات الشعب السوري وتسخيرها من أجل العمل على بناء “خلافته”، من خلال البوابات المفتوحة ذهاباً وإياباً مع إحدى دول الجوار السوري. ويجدد “المرصد السوري” كذلك مناشداته المجتمع الدولي بضرورة إيجاد حل لأزمة “دويلة الهول” التي تعد قنبلة موقوتة تهدد بالانفجار في أي لحظة في وجه العالم أجمع.

كما نجدد في “المرصد السوري” دعوتنا لمجلس الأمن الدولي وكافة المنظمات والدول التي تدعي احترام حقوق الإنسان في العالم، إلى العمل الفوري من أجل وقف الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق أبناء الشعب السوري، من قبل تنظيم “الدولة الإسلامية”، وإنشاء محاكم مختصة لمحاكمتهم، كما ندعوهم لمساعدة الشعب السوري من أجل الوصول إلى دولة الحرية والديمقراطية والعدالة والمساواة، التي تحفظ حقوق كافة مكونات الشعب السوري دون التمييز بين الأديان والطوائف والاثنيات، التي كانت ولا تزال وستبقى تتعايش من أجل مستقبل مزهر لسوريا على الرغم من الحملات الإعلامية التي تعمل على تدمير البنى الاجتماعية للوطن السوري.