مدير “المرصد السوري”:: نقول للمتحدث الرسم بـ اسم قوات النظام “قواتك الباسلة” نفذت خلال 4 أيام 6000 ضربة جوية وبرية وهجرت 75 ألف مواطن سوري من قراهم وبلداتهم بعض هؤلاء المدنيين بالأساس هم مهجرين لهذه المناطق، معرة النعمان باتت خالية من سكانها، أجزاء منها مدمرة، بلدة سراقب خالية من سكانها أجزاء منها مدمرة، أريحا أكثر من 70% من سكانها نزحوا عنها، وعشرات القرى التي تقدمت إليها قوات النظام باتت خالية من سكانها، طائرات نظام بشار الأسد المروحية ألقت 381 برميل متفجر خلال 4 أيام من عملية شرق إدلب، طائرات النظام نفذت أكثر من 500 غارة، طائرات فلاديمير بوتين الحربية نفذت 450 غارة جوية، أي أن هناك بالأرقام تدمير لهذه المناطق تمهيداً للتقدم إليها، لكن نقول رداً على الرئيس التركي الذي قال وهدد بأنه سيستهدف قوات النظام ويستهدف ووو، قبل قليل جرى استهداف رتل تركي كان باتجاه نقطة المراقبة التركية في ريف حلب وتم تدمير عربة تركية من قبل ميليشيات موالية للنظام، هل سنرى رجب طيب أردوغان يرد على الميليشيات الموالية لإيران وقوات النظام ، أم أنه سيكتفي بحق الرد مثل ما يفعل النظام مع إسرائيل، نقول لوزير الخارجية الروسي أن في عمليتك العسكرية هجرت أكثر من 600 ألف مدني سوري منذ مطلع ديسمبر الفائت، عن أي أخلاق وإنسانية تتحدث عنها إذا ماكنت نمارس سياسة التدمير والأرض المحروقة، هؤلاء المدنيين سبب تشريدهم هم روسيا وتركيا أصحاب مايعرف باتفاقية “خفض التصعيد”.

نقول للمتحدث الرسم بـ اسم قوات النظام "قواتك الباسلة" نفذت خلال 4 أيام 6000 ضربة جوية وبرية وهجرت 75 ألف مواطن سوري مدير "المرصد السوري":: نقول للمتحدث الرسم بـ اسم قوات النظام "قواتك الباسلة" نفذت خلال 4 أيام 6000 ضربة جوية وبرية وهجرت 75 ألف مواطن سوري من قراهم وبلداتهم بعض هؤلاء المدنيين بالأساس هم مهجرين لهذه المناطق، معرة النعمان باتت خالية من سكانها، أجزاء منها مدمرة، بلدة سراقب خالية من سكانها أجزاء منها مدمرة، أريحا أكثر من 70% من سكانها نزحوا عنها، وعشرات القرى التي تقدمت إليها قوات النظام باتت خالية من سكانها، طائرات نظام بشار الأسد المروحية ألقت 381 برميل متفجر خلال 4 أيام من عملية شرق إدلب، طائرات النظام نفذت أكثر من 500 غارة، طائرات فلاديمير بوتين الحربية نفذت 450 غارة جوية، أي أن هناك بالأرقام تدمير لهذه المناطق تمهيداً للتقدم إليها، لكن نقول رداً على الرئيس التركي الذي قال وهدد بأنه سيستهدف قوات النظام ويستهدف ووو، قبل قليل جرى استهداف رتل تركي كان باتجاه نقطة المراقبة التركية في ريف حلب وتم تدمير عربة تركية من قبل ميليشيات موالية للنظام، هل سنرى رجب طيب أردوغان يرد على الميليشيات الموالية لإيران وقوات النظام ، أم أنه سيكتفي بحق الرد مثل ما يفعل النظام مع إسرائيل، نقول لوزير الخارجية الروسي أن في عمليتك العسكرية هجرت أكثر من 600 ألف مدني سوري منذ مطلع ديسمبر الفائت، عن أي أخلاق وإنسانية تتحدث عنها إذا ماكنت نمارس سياسة التدمير والأرض المحروقة، هؤلاء المدنيين سبب تشريدهم هم روسيا وتركيا أصحاب مايعرف باتفاقية "خفض التصعيد". Posted by ‎المرصد السوري‎ on Wednesday, January 29, 2020