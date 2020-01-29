مدير “المرصد السوري”: أردوغان يقول أن نفذ صبره بخصوص مايجري في إدلب وأنه طلب من روسيا التدخل لوقف ما يفعله النظام السوري، وكأن روسيا لاتقوم بقتل وقصف وتهجير المدنيين

29 يناير,2020
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مدير “المرصد السوري”: أردوغان يقول أن نفذ صبره بخصوص مايجري في إدلب وأنه طلب من روسيا التدخل لوقف ما يفعله النظام السوري، وكأن روسيا لاتقوم بقتل وقصف وتهجير المدنيين، أردوغان يريد أن يضحك على الناس ويقول لهم بأن روسيا لا تخوض العملية العسكرية، روسيا لاتشرد المدنيين، وهنا السؤال!! لماذا طُلب من الفصائل الموالية لتركيا الموجودة في المنطقة الواقعة بين معرة النعمان وسراقب بالانكفاء عن تلك المنطقة والانسحاب باتجاه سراقب، أيضا لماذا تقدم النظام كل هذا التقدم والسيطرة على 26 منطقة، لأن هناك ما يسمون أنفسهم “مجاهدين” انسحبوا وتبقى أهالي تلك المناطق هم الذين يقاتلون قوات النظام، قبل نحو اسبوع “المخابرات التركية” أعطت بضعة صواريخ تاو للفصائل المعارضة هاجموا قوات النظام شرق سراقب، وإذا بقوات النظام تتقدم وتصل إلى معرة النعمان، أي أن هناك عدم وجود للسلاح، المعارضة المسلحة الموجودة إما موالية لتركيا، أو أهالي تلك المناطق الذين يدافعون عن مناطقهم، أو المجموعات الجهادية التي لاعلاقة لها بأبناء الشعب السوري وباتت موجودة بعشرات الآلاف في بقعة جغرافية صغيرة يوجد فيها أكثر من 3 ملايين ونصف المليون من السوريين النازحين إلى تلك المنطقة والمهجرين إليها، مصيرهم في يد ربهم، لاتركيا فعلت لهم شيء ولا المجتمع الدولي، تركيا أغلقت الحدود في وجههم، روسيا تقتلهم وتقصفهم، في مدينة سراقب هناك بعض العائلات لم تنزح لأنها لا تملك إمكانيات مادية، لم يبقى من الأراضي السورية تحت سيطرة المعارضة إلا أقل من 2% ، تسوية على ماذا وكيف يأمل السوري الموجود في إدلب الذي يقتل من جانب النظام والروس أن يصبح في حضن بشار الأسد وحضن فلاديمير بوتين، هؤلاء أصبح مصيرهم مجهول وأوضاعهم صعبة للغاية، ونقول للائتلاف الوطني والمجموعات الموالية لتركيا ماذا فعلتم لهؤلاء الموجودين في تلك المنطقة

 

مدير "المرصد السوري": أردوغان يقول أن نفذ صبره بخصوص مايجري في إدلب وأنه طلب من روسيا التدخل لوقف ما يفعله النظام السوري

مدير "المرصد السوري": أردوغان يقول أن نفذ صبره بخصوص مايجري في إدلب وأنه طلب من روسيا التدخل لوقف ما يفعله النظام السوري، وكأن روسيا لاتقوم بقتل وقصف وتهجير المدنيين، أردوغان يريد أن يضحك على الناس ويقول لهم بأن روسيا لا تخوض العملية العسكرية، روسيا لاتشرد المدنيين، وهنا السؤال!! لماذا طُلب من الفصائل الموالية لتركيا الموجودة في المنطقة الواقعة بين معرة النعمان وسراقب بالانكفاء عن تلك المنطقة والانسحاب باتجاه سراقب، أيضا لماذا تقدم النظام كل هذا التقدم والسيطرة على 26 منطقة، لأن هناك ما يسمون أنفسهم "مجاهدين" انسحبوا وتبقى أهالي تلك المناطق هم الذين يقاتلون قوات النظام، قبل نحو اسبوع "المخابرات التركية" أعطت بضعة صواريخ تاو للفصائل المعارضة هاجموا قوات النظام شرق سراقب، وإذا بقوات النظام تتقدم وتصل إلى معرة النعمان، أي أن هناك عدم وجود للسلاح، المعارضة المسلحة الموجودة إما موالية لتركيا، أو أهالي تلك المناطق الذين يدافعون عن مناطقهم، أو المجموعات الجهادية التي لاعلاقة لها بأبناء الشعب السوري وباتت موجودة بعشرات الآلاف في بقعة جغرافية صغيرة يوجد فيها أكثر من 3 ملايين ونصف المليون من السوريين النازحين إلى تلك المنطقة والمهجرين إليها، مصيرهم في يد ربهم، لاتركيا فعلت لهم شيء ولا المجتمع الدولي، تركيا أغلقت الحدود في وجههم، روسيا تقتلهم وتقصفهم، في مدينة سراقب هناك بعض العائلات لم تنزح لأنها لا تملك إمكانيات مادية، لم يبقى من الأراضي السورية تحت سيطرة المعارضة إلا أقل من 2% ، تسوية على ماذا وكيف يأمل السوري الموجود في إدلب الذي يقتل من جانب النظام والروس أن يصبح في حضن بشار الأسد وحضن فلاديمير بوتين، هؤلاء أصبح مصيرهم مجهول وأوضاعهم صعبة للغاية، ونقول للائتلاف الوطني والمجموعات الموالية لتركيا ماذا فعلتم لهؤلاء الموجودين في تلك المنطقة

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Wednesday, January 29, 2020

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