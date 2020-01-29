خلال أقل من 5 أيام على بدء العملية البرية… قوات النظام تسيطر على نحو 35 منطقة في حلب وإدلب وتصل إلى مسافة نحو 9 كلم عن سراقب أكثر من 140 قتيلاً من قوات النظام والفصائل والجهاديين في القصف الهستيري والمعارك العنيفة بريفي حلب وإدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تقدمات جديدة حققتها قوات النظام بإسناد جوي وبري مكثف، شمال مدينة معرة النعمان ضمن المنطقة الواصلة إلى بلدة سراقب، حيث تمكنت من السيطرة على القاهرية والجرادة والرويحة وأجزاء واسعة من بلدة خان السبل، وبذلك باتت قوات النظام على مسافة نحو 9 كلم من بلدة سراقب الاستراتيجية، وسط استمرار المعارك في خان السبل بالتزامن مع تفجير الفصائل لسيارة مفخخة هناك، على صعيد متصل تواصل قوات النظام تمشيطها لمدينة معرة النعمان بعد أن بسطت سيطرتها عليها يوم أمس الثلاثاء، وسط معلومات عن تواجد مسلحين من أبناء المنطقة لازالو متوارين في المدينة إذ رصد المرصد السوري انفجار ضرب المدينة اليوم، لم يعرف حتى الآن طبيعته، ما أدى لسقوط جرحى في صفوف قوات النظام بالإضافة لإصابة “مراسلين” لقنوات روسية وموالية للنظام.

وبذلك، يرتفع عدد المناطق التي تمكنت من السيطرة عليها قوات النظام منذ مساء الجمعة 24 من الشهر الجاري إلى 29، وهي: (تلمنس ومعرشمشة والدير الشرقي والدير الغربي ومعرشمارين ومعراتة والغدفة ومعرشورين الزعلانة والدانا وتل الشيخ والصوامع وخربة مزين ومعصران وبسيدا وتقانة وبابولين وكفرباسين ومعرحطاط والحامدية ودار السلام والصالحية وكفروما ومدينة معرة النعمان ووادي الضيف وحنتوتين والجرادة والرويحة والقاهرية) أما في حلب فقد انتزعت قوات النظام السيطرة على 5 مناطق هي (مستودعات خان طومان وتل الزيتون والراشدين الخامسة ومنطقة مساكن الصحفيين ومعراتا).

في حين وثق المرصد السوري مزيداً من الخسائر البشرية الفادحة بين طرفي القتال على خلفية القصف الجوي والبري والاشتباكات العنيفة منذ مساء الـ 24 من الشهر الجاري، حيث ارتفع تعداد قتلى قوات النظام والمليشيات الموالية لها إلى 163، بينما ارتفع تعداد المقاتلين الذين قتلوا إلى 179 بينهم من 140 المجموعات الجهادية