طائرات مجهولة تستهدف مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف تل تمر وتخلف قتلى وجرحى

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استهداف جوي من قبل طائرات مجهولة حتى اللحظة على مواقع تابعة للفصائل الموالية لأنقرة في قريتي الخريطة والقاسمية بريف تل تمر، ما أدى إلى مقتل 8 على الأقل من الفصائل وسط معلومات عن وجود قتلى أتراك جراء الاستهداف.

وكان المرصد السوري رصد عبر مصادر موثوقة في 14 يناير/ كانون الثاني، قصفا بالأسلحة الثقيلة من قبل الفصائل الموالية لتركيا على الجبهة الغربية في تل أبيض. ورصد “المرصد السوري” قصفا من داخل الأراضي التركية على قرية “سليمة” وعدة قرى أخرى، فيما أشارت مصادر إلى أن حشودا كبيرة من فصائل ما يسمى بـ”الجيش الوطني” الموالي لتركيا، تجمع أسلحة ثقيلة في منطقة مطاحن ريف تل أبيض، تحضيرا لهجوم واسع على الجبهة الغربية في تل أبيض، وسط أنباء عن نية للتوجه نحو مدينة عين العرب (كوباني).