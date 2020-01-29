مدير “المرصد السوري”: قوات النظام تقدمت شمال معرة النعمان ووصلت إلى أطراف “خان السبل” أي أن هناك أكثر من 45 كلم من طريق دمشق – حلب الدولي الذي يمر من معرة النعمان وخان شيخون بات تحت سيطرة قوات النظام، بالإضافة إلى أن هناك تقدم وسيطرة على قريتين شمال معرة النعمان، النظام لا يأبه للتصريحات التركية والتصريحات الدولية هو يستمر بتهجير المدنيين وقتلهم، الجديد الآن أن تركيا حذرت من استهداف نقاطها وقواتها وهنا نقول لتركيا أن ميليشيات النظام استهدفت آلية تركية ودمرتها في ريف حلب الغربي في منطقة الراشدين، أين هو الرد التركي على قوات النظام ؟؟ لماذا هذا الكذب والنفاق من الأتراك منذ بدء انهيار وقف إطلاق النار، أردوغان والحكومة التركية كاذبون يخدعون أبناء الشعب السوري يتحدثون ويتوعدون ماذا فعلوا؟؟ منذ انهيار وقف إطلاق النار وحتى اللحظة عدد المهجرين نحو 170 ألف مهجر هؤلاء باتوا على الحدود السورية – التركية، أيضا قوات حرس الحدود التركية قتلت مواطنين سوريين حاولوا الدخول إلى تركيا، الآن في منطقة عفرين الميليشيات الموالية لتركيا أو مايعرف بـ “فيلق الشام الإسلامي” أنذر مهجرين إلى عفرين وأكراد لإخلاء بعض المنازل في ريف جنديرس لتسليم هذه المنازل لمهجرين من عوائل فيلق الشام ، الفصائل الموالية لتركيا تسعى لتأمين عائلاتها في عفرين التي احتلتها القوات التركية ولا تأبه للمدنيين، فيلق الشام انسحب إلى سراقب وقال لبعض المدنيين أن الأوامر جائتنا بالإنسحاب إلى سراقب، القادة الموالين لتركيا يخرجون إلى تركيا ويتنقلون إلى ليبيا ويعودون من ليبيا إلى سوريا ولكن المدني السوري يقتل على الحدود السورية – التركية، لانريد من أردوغان أن يدخل السوريين إلى تركيا بل نريد منه إذا كان ضامن لإتفاق “بوتين – أردوغان” يجب عليه أن يوقف العملية العسكرية ويوقف القتل بحق أبناء الشعب السوري.

مدير "المرصد السوري": قوات النظام تقدمت شمال معرة النعمان ووصلت إلى أطراف "خان السبل" مدير "المرصد السوري": قوات النظام تقدمت شمال معرة النعمان ووصلت إلى أطراف "خان السبل" أي أن هناك أكثر من 45 كلم من طريق دمشق – حلب الدولي الذي يمر من معرة النعمان وخان شيخون بات تحت سيطرة قوات النظام، بالإضافة إلى أن هناك تقدم وسيطرة على قريتين شمال معرة النعمان، النظام لا يأبه للتصريحات التركية والتصريحات الدولية هو يستمر بتهجير المدنيين وقتلهم، الجديد الآن أن تركيا حذرت من استهداف نقاطها وقواتها وهنا نقول لتركيا أن ميليشيات النظام استهدفت آلية تركية ودمرتها في ريف حلب الغربي في منطقة الراشدين، أين هو الرد التركي على قوات النظام ؟؟ لماذا هذا الكذب والنفاق من الأتراك منذ بدء انهيار وقف إطلاق النار، أردوغان والحكومة التركية كاذبون يخدعون أبناء الشعب السوري يتحدثون ويتوعدون ماذا فعلوا؟؟ منذ انهيار وقف إطلاق النار وحتى اللحظة عدد المهجرين نحو 170 ألف مهجر هؤلاء باتوا على الحدود السورية – التركية، أيضا قوات حرس الحدود التركية قتلت مواطنين سوريين حاولوا الدخول إلى تركيا، الآن في منطقة عفرين الميليشيات الموالية لتركيا أو مايعرف بـ "فيلق الشام الإسلامي" أنذر مهجرين إلى عفرين وأكراد لإخلاء بعض المنازل في ريف جنديرس لتسليم هذه المنازل لمهجرين من عوائل فيلق الشام ، الفصائل الموالية لتركيا تسعى لتأمين عائلاتها في عفرين التي احتلتها القوات التركية ولا تأبه للمدنيين، فيلق الشام انسحب إلى سراقب وقال لبعض المدنيين أن الأوامر جائتنا بالإنسحاب إلى سراقب، القادة الموالين لتركيا يخرجون إلى تركيا ويتنقلون إلى ليبيا ويعودون من ليبيا إلى سوريا ولكن المدني السوري يقتل على الحدود السورية – التركية، لانريد من أردوغان أن يدخل السوريين إلى تركيا بل نريد منه إذا كان ضامن لإتفاق "بوتين – أردوغان" يجب عليه أن يوقف العملية العسكرية ويوقف القتل بحق أبناء الشعب السوري. Posted by ‎المرصد السوري‎ on Wednesday, January 29, 2020