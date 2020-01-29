المرصد السوري لحقوق الانسان: النظام يستعيد السيطرة على مدينة معرة النعمان الاستراتيجية

كان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد قال إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين مقاتلي المعارضة والقوات الحكومية في معرة النعمان، وأن الأخيرة فرضت سيطرتها الكاملة على المدينة.

وتقع معرة النعمان، ثانية كبرى مدن محافظة إدلب، على الطريق السريع الرئيسي الذي يربط بين العاصمة دمشق ومدينة حلب في شمال سوريا.

وتسببت حملة القوات الحكومية لاستعادة محافظة إدلب، المعقل الأخير لمقاتلي المعارضة، في موجة نزوح جديدة لآلاف المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال، باتجاه الحدود مع تركيا التي تدعم بعض الفصائل المعارضة المقاتلة

المصدر:bbc