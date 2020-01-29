المرصد السوري لحقوق الانسان:قوات النظام تسيطر على معرّة النعمان ثاني أكبر مدن إدلب

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن جيش النظام سيطر على مدينة معرة النعمان جنوبي مدينة إدلب شمال غربي سوريا.

وكانت قوّات النظام السوري تقدمت بشكل واسع على جبهات شرق إدلب شمال غربي سوريا، ودخلت مدينة معرّة النعمان الاستراتيجية، كبرى مدن المحافظة، حيث سيطرت ظهر الثلاثاء على بلدة كفروما القريبة من المدينة، والتي تعد بوابة جبل الزاوية من الجهة الشرقية، ودخلت إلى المعرة بعد أن أطبقت طوقاً نارياً عليها، وسط مواجهات عنيفة مع فصائل المعارضة المسلحة، أسفرت عن تشريد أكثر من 30 ألف مدني جراء الغارات الجوية والقصف المستمر في إدلب خلال الأسبوع الماضي فقط.

وبدت معرة النعمان شبيهة بمدينة أشباح، وفق الوكالة الفرنسية «أ ف بـ«، ولم يبق فيها سوى جدران عليها شعارات يتيمة لشبان عارضوا يوماً ما النظام، بعد أكثر من سبع سنوات من سيطرة الفصائل المعارضة عليها.

المصدر:القدس العربي