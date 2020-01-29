المرصد السوري لحقوق الانسان:قوات النظام السوري تستهدف بالمدافع والصواريخ عدة مناطق بريف حلب

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان: إنّ قوّات النظام قصفت بالمدافع والقذائف الصاروخية عدّةَ مناطقَ في ريف حلب شمال غربي سوريا.

وأفاد المرصد بأنّ قواتِ النظامِ استهدفت بأكثرَ من خمسمئةِ قذيفةٍ صاروخية ومدفعية، عدّةَ مناطقَ في ريفي حلب الغربي والجنوبي الغربي في محاولةٍ للتقدم في تلك المنطقة.

وتزامن ذلك مع اشتباكاتٍ عنيفةٍ بينَ قواتِ النظام من جهة، والفصائل المسلّحة وهيئة تحرير الشام من جهةٍ أخرى، على محاور شويحنة والصحفيين والراشدين الخامسة غربي حلب، ومحاور أخرى في محيط خلصة وخان طومان جنوبي المدينة.

وفي سياقٍ مُتَّصل حاولت قواتُ النظام التقدُّم على تل مصطيف بريف إدلب الشرقي، إلا أنّ الفصائلَ وهيئة تحرير الشام تمكَّنوا من صدِّ الهجوم، فيما تدور اشتباكاتٌ عنيفة بين الطرفَينِ على جبهة حيش جنوبي إدلب.

المصدر:قناة اليوم