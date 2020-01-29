المرصد السوري لحقوق الانسان:النظام يدخل معرة النعمان ثاني اكبر مدينة بمحافظة ادلب

29 يناير,2020
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دخلت قوات الجيش السوري، أمس، مدينة معرة النعمان، ثانية أكبر مدن محافظة إدلب، في شمال غرب سورية، وسط اشتباكات وقصف عنيف، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد، رامي عبدالرحمن، لوكالة «فرانس برس»: «أصبحت المدينة مطوقة بالكامل، وبدأت قوات الجيش السوري عملية اقتحامها من الجهة الغربية»، مشيراً إلى أن اشتباكات، يرافقها قصف جوي روسي – سوري، دارت في القسم الغربي من معرة النعمان، التي باتت شبه خالية من السكان.

المصدر:الامارات اليوم

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