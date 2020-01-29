المرصد السوري لحقوق الانسان:النظام يدخل معرة النعمان ثاني اكبر مدينة بمحافظة ادلب

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان ووسائل إعلام رسمية إن قوات الجيش السوري سيطرت على مدينة معرة النعمان جنوبي مدينة إدلب يوم الثلاثاء في انتصار كبير للرئيس بشار الأسد مع سعيه لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في شمال غرب البلاد

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان على تطبيق واتساب إن قوات الجيش السوري فرضت سيطرتها الكاملة على معرة النعمان، وهي ثاني أكبر مدينة في محافظة إدلب، بعد أن دخلتها مدعومة بضربات جوية روسية.

وتجدد القتال على الرغم من اتفاق لوقف إطلاق النار في 12 يناير كانون الثاني بين تركيا وروسيا اللتين تساند كل منهما أحد طرفي الحرب. وتستضيف تركيا بالفعل أكثر من 3.5 مليون لاجئ سوري وتخشى أن يتدفق على أراضيها عبر الحدود ملايين آخرون قريبا.

المصدر:شجون عربية