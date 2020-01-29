المرصد السوري لحقوق الانسان:سلب ونهب وحرق لمنازل المدنيين في المناطق التي سيطر النظام عليها موخرا

29 يناير,2020
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قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات النظام قامت بعمليات سلب ونهب بيوت المدنيين في المناطق التي تمكنت من السيطرة عليها منذ مساء الجمعة في تلمنس ومعرشمشة والدير الشرقي والدير الغربي ومعرشمارين ومعراتة والغدفة ومعرشورين الزعلانة والدانا وتل الشيخ والصوامع وخربة مزين ومعصران.
كما قامت قوات النظام بحرق عدد كبير من منازل المدنيين بعد قيامهم بسلبها ونهبها، حيث شوهدت سحب دخان كثيفة تغطي سماء المناطق التي تمكنت قوات النظام والمسلحين الموالين لها من السيطرة عليها.

 

المصدر:مركز الشرق العربي للدراسات

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