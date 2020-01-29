المرصد السوري لحقوق الانسان:بعد استعادة معرة النعمان القوات الحكومية تستهدف بمئات الصواريخ ريف حلب الجنوبي والغربي مع استمرار المعارك

بعد استعادة القوات الحكومية السورية يوم امس معرة النعمان بريف ادلب من موالي اردوغان , كثفت من استهدافها لريف حلب الجنوبي والغربي , حيث تم استهدافها بمئات الصواريخ تزامناً مع استمرار المعارك العنيفة بين القوات الحكومية من طرف وموالي اردوغان من طرف اخر بضواحي حلب الغربية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان انه رصد استهداف قوات النظام لمناطق في ريفي حلب الغربي والجنوبي الغربي بأكثر من 500 قذيفة صاروخية ومدفعية وذلك منذ ما بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء وحتى اللحظة، وسط استمرار الاشتباكات العنيفة بين الفصائل ومجموعات جهادية من طرف، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف آخر، على محاور شويحنة والصحفيين والراشدين الخامسة غرب حلب ومحاور أخرى في محيط خلصة وخان طومان جنوب المدينة، على صعيد متصل حاولت قوات النظام التقدم بعد منتصف الليل على تل مصطيف بريف إدلب الشرقي، إلا أن الفصائل والجهاديين تمكنوا من صد الهجوم، بينما تشهد أجواء المنطقة غياب لطائرات النظام و”الضامن” الروسي منذ منتصف الليلة الفائتة وحتى اللحظة.

المصدر:خبر24