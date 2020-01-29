المرصد السوري لحقوق الانسان:مليشيات موالية للنظام السوري تستهدف رتلاً عسكرياً تركياً في ريف حلب

استهدفت مليشيات موالية لقوات النظام السوري، اليوم الأربعاء، رتلاً عسكرياً تركياً في منطقة الراشدين بضواحي مدينة حلب الغربية، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد إن مليشيات موالية لقوات النظام استهدفت بالصواريخ بعد ظهر اليوم الأربعاء رتلاً عسكرياً تركياً في منطقة الراشدين بضواحي مدينة حلب الغربية، ما تسبب باندلاع النيران في آلية عسكرية تركية، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد قد نشر صباح أمس الثلاثاء أن الرتل العسكري التركي الذي دخل الأراضي السورية مساء الاثنين، عمد إلى التمركز في صوامع الحبوب جنوب بلدة سراقب بريف إدلب الشرقي، حيث إنه من المرتقب أن تتخذ القوات التركية من الصوامع، نقطة عسكرية جديدة لها.

وكان المرصد قد رصد مساء أمس دخول رتل عسكري تركي من معبر كفرلوسين شمال إدلب، وتألف الرتل من نحو 30 آلية من بينها أكثر من 12 مصفحة تحمل معدات لوجستية وجنود، اتجهت إلى جنوب إدلب.

وقالت مصادر إن القوات التركية تعمل على إنشاء نقطة جديدة كانت استطلعت موقعها قبل أشهر، في حين باتت النقطة في معرحطاط شبه محاصرة من قبل قوات النظام.

المصدر:ادار برس