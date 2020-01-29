المرصد السوري لحقوق الانسان:قوات النظام تدخل مدينة معرة النعمان الاستراتيجية

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان ووسائل إعلام رسمية إن قوات الجيش السوري سيطرت على مدينة معرة النعمان جنوبي مدينة إدلب الثلاثاء في انتصار كبير للرئيس بشار الأسد مع سعيه لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في شمال غرب البلاد.

وتسببت حملة الأسد لاستعادة محافظة إدلب، وهي المعقل ألأخير لمقاتلي المعارضة في الحرب الأهلية المندلعة منذ قرابة تسع سنوات، في موجة هجرة جديدة قوامها آلاف المدنيين صوب الحدود مع تركيا التي تؤيد بعض جماعات المعارضة المشتبكة في قتال مع قوات الأسد, وقال تلفزيون الإخبارية الرسمي السوري إن القوات الحكومية دخلت معرة النعمان التي تبعد 33 كيلومترا جنوبي إدلب الثلاثاء وتقوم بتمشيط أحيائها بينما تتوغل فيها. وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء «وحدات الجيش حررت معظم أحياء مدينة معرة النعمان», وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان على تطبيق واتساب إن قوات الجيش السوري فرضت سيطرتها الكاملة على معرة النعمان، وهي ثاني أكبر مدينة في محافظة إدلب، بعد أن دخلتها مدعومة بضربات جوية روسية.